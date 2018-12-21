Білорусам заборонили молитися в храмах ПЦУ

Православні віруючі Білорусі не мають права брати участь в таїнствах нової Православної церкви України.

Про це заявив офіційний представник Білоруської православної церкви Сергій Лепін в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

Батько Сергій також сказав, що білоруські православні «не можуть брати участі» у богослужіннях православної церкви України.

За словами Лепина, Білоруська православна церква ставиться до утворення Православної церкви України так само, як і Російська православна церква.

«Як до певних зовнішніх подій, які не мають відношення безпосередньо до життя канонічної православної церкви», — заявив він.

Також, за його словами, керівництво БПЦ не направляло привітання Предстоятеля Об’єднаної православної церкви України Епіфанію.

На питання, чи будуть підтримуватися контакти між БПЦ і ПЦУ, Лепін відповів негативно.

«Якісь контакти? Звичайні добросусідські контакти. Ми не шукаємо війни, ворожнечі. Ми друзі для всіх. Дружба дружбою, але певні питання все ж окремо. Ні про яких або канонічних, літургійних відносинах мова не йде. Вони неможливі з цією церквою», — відповів представник православної церкви Білорусі.

Він також пояснив, що таке ставлення Білорусі не означає, що до ПЦУ ставляться як до «не церкви-сестри».

«Ми ставимося до них як до представників, мабуть, іншої конфесії. Так само, як до католиків, уніатів або як до якихось розкольникам», — сказав отець Сергій.