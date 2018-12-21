В Росстату виявили “махінації” зі статистикою смертності росіян, які частіше вмирають “

Уряд виявило випадки “неправильного кодування” причин смертності, заявила на зустрічі з представниками преси 19 грудня займається демографію і охорона здоров’я віце-прем’єр Тетяна Голікова. Вона відповідала на запитання, чи є в Росії проблеми з спотворенням відповідної статистики, пише РБК.

Влітку, коли уряд та Міністерство охорони здоров’я отримали чергові щомісячні дані щодо смертності, відбулася селекторна нарада з регіональними властями, розповіла Голікова. На ньому обговорювалося, що в причинах смертності очевидний перекіс у бік нервових, ендокринних і “інших” захворювань, які “не можуть бути причинами смертності в нашому традиційному сприйнятті”, зауважила віце-прем’єр.

“У нас було таке припущення з Моз, що, кодуючи [смертність] іншими причинами, колеги занижують смертність від контрольованих причин – серцево-судинних і онкологічних. <…> Щоб поліпшити показники, скидають на інші причини смертності”, – пояснила вона. Голікова запросила у регіонів обґрунтування представлених причин смертності, після чого і з’ясувалося, що статистика була недостовірна.

“Були підтверджені випадки неправильного кодування”, – визнала віце-прем’єр. Після цього вона дала доручення Росстатом скорегувати статистику. Саме з-за цього досі немає офіційних даних щодо причин смертності за десять місяців 2018 року, сказала Голікова.

В Моз розроблять методичні рекомендації для допомоги лікарям в правильному кодуванні причин смерті. Про це ТАСС повідомила головний позаштатний терапевт міністерства Оксана Драпкіна.

“Вже в принципі є поліпшення системи кодування, воно стало можливо, тому що у нас зараз дуже чіткий аналіз по терапевтичній службі, за первинної медико-санітарної допомоги, ми принаймні знаємо регіони, де, наприклад, таке кодування, як симптоми і ознаки, тобто непоточнені симптоми і ознаки, що займає найбільший відсоток”, – сказала вона.

Раніше в рамках міжнародного науково-практичного форуму “Російська тиждень охорони здоров’я – 2018” відбулася нарада профільної комісії за спеціальністю “терапія” експертної ради у сфері охорони здоров’я Моз Росії. Директор департаменту моніторингу, аналізу та стратегічного розвитку Катерина Какоріна підняла на ньому проблему помилкового кодування і вибору первинної причини смерті в практиці лікаря первинної ланки охорони здоров’я. За підсумками наради було прийнято рішення про створення методичних рекомендацій для суб’єктів.

“Махінації зі смертністю” ведуться давно

РБК вивчив статистику причин смертності в Росії з 2008 по 2017 рік. Для аналізу були використані дані “Демографічного збірника” і статистичного збірника Моз.

“Насамперед звертає на себе увагу, що з 2008 року різко знизилася смертність від хвороб системи кровообігу: якщо в 2008 році така причина фігурувала в 57% свідоцтва про смерть, то в 2017-му – 47%”, – відзначає видання.

При цьому з 2008 по 2012 рік в Росії діяла програма вдосконалення медичної допомоги хворим при серцево-судинних захворюваннях, серед контрольованих цілей якої в тому числі було зниження показників смертності від них. У 2012 році вимога зниження смертності від хвороб системи кровообігу увійшло в “травневі укази” Володимира Путіна, підписані ним після президентських виборів.

За той же період зросла смертність від старості (з 2,18 до 5,25%) та інших хвороб (з 3,32 до 4,33%), до яких відносяться смерть “від симптомів, ознак і відхилень від норми, виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях” і від різних хвороб внутрішніх органів (наприклад, хвороби шкіри). Зріс також за останні десять років і відсоток померлих від онкологічних захворювань – з 14 до 16%.

Значно частіше росіяни стали офіційно помирати від хвороб нервової системи. У 2008 році таких було 0,7%, в 2016-му – 5,5%. І хоча даних за 2017 і 2018 роки у відкритому доступі немає, заяви віце-прем’єра можна зробити висновок, що ця тенденція зберігається.

В даний час уряд ставить за мету до 2024 року знизити смертність від серцево-судинних захворювань на 24% і від онкологічних – на 8%, заявляла раніше Голікова. Щорічна смертність в Росії в 2016-2017 роках – близько 1,8 мільйона осіб.

Написати “старість” в якості причини смерті, згідно вказівки Моз, можна тільки у разі, якщо померлому було більше 80 років, а в медичних документах не було інформації про хронічних захворюваннях, травмах або їх наслідки, здатних викликати смерть.

Якщо розглянути причини смерті осіб 80 років і старше, то можна помітити, як з 2013 року хвороби системи кровообігу стали вказувати все рідше, а старість все частіше. У 2011 році від старості після 80 років за документами вмирали близько 16%, а в 2017-му – 30%, від хвороб системи кровообігу – 74 і 55% відповідно.

Статистика причин смертності в Росії в значній мірі дає адміністративно керовані цифри, вважає директор Інституту економіки охорони здоров’я НДУ ВШЕ Лариса Попович. “У Росії далеко не завжди проводять розтин і часто пишуть ту причину смерті, яку він сказав поставити лікар, виходячи з адміністративних вказівок”, – сказала вона.

За словами Попович, в значному числі областей смертність від онкології, наприклад, підганяли під цільові значення. У підсумку В цілому статистика по країні вирівнялася до запланованого рівня з незначними відхиленнями. “Це маніпулювання, і маніпулювання дуже активне”, – пояснила вона.

Боротися з цим маніпулюванням дуже складно, оскільки патологоанатомічна служба підпорядковується міністерству охорони здоров’я та регіональним відомствам охорони здоров’я. Тому патологоанатоми не зацікавлені виявляти справжні причини смерті, що дозволяє ставити питання про ефективність всієї системи охорони здоров’я.

Додамо, про “брехливих” цифрах у демографічних показниках заговорили в повний голос в той момент, коли смертність у Росії перевищила народжуваність. Населення РФ з січня по жовтень цього року скоротилося на 78,7 тисяч осіб до 146,8 млн осіб. З січня по жовтень 2018-го кількість померлих у Росії склало близько 1,5 млн осіб, а народилося за той же період 1,35 млн осіб, пише “Мойка78”. Природний убуток Росстат констатував вперше з 2008 року.

Моз: на Кавказі смертність нижча, ніж у Європі

У четвер питання смертності був піднятий і першим заступником міністра охорони здоров’я РФ Тетяни Яковлевої на засіданні Ради при повноважного представника президента Росії в ПКФО, передає ТАСС. Вона, оперуючи статистикою, змалювала милостиву картину.

“Загальна смертність по Росії за січень – вересень 12,6 (на 100 тис. осіб за рік. – Прим. ТАСС), а по Північно-Кавказькому федеральному округу 7,5. Північний Кавказ – оплот, який показує, наскільки може бути низька загальна смертність. Показник менше, ніж у деяких країнах Європи”, – похвалилася Яковлєва.

За її словами, округ близький до міжнародних показниками і по смертності від хвороб системи кровообігу.

При цьому смертність від ДТП на Північному Кавказі вище, ніж у Росії, як і дитяча. “По Росії дитяча смертність 5,0, по Північному Кавказу 7,2. Якщо враховувати, що вона була дуже висока – 14,20, а сьогодні різко знизилася, звичайно, молодці, але нам ще належить багато роботи по зниженню цього показника”, – сказала Яковлєва.

Засідання Ради при повноважного представника президента РФ в ПКФО проходило 19 грудня в Грозному. Воно було присвячено питанням підвищення якості безкоштовної медичної допомоги, покращення матеріально-технічного та лікарського забезпечення закладів охорони здоров’я.