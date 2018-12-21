У Франції близько трьох тисяч осіб постраждали в результаті протестів

Дев’ять людей загинули.



У ході протестів жовтих жилетах, що почалися у Франції в середині листопада, постраждали 2891 людина. Про це заявив телеканалу BFMTV представник французького МВС.

У числі постраждалих – 1048 поліцейських і 1843 протестувальників. Ще дев’ять людей загинули.

Нагадаємо, у Франції з 17 листопада тривають акції протестного руху так званих жовтих жилетах. Активісти виступають проти підвищення цін на паливо, урядової податкової політики в цілому і вимагають відставки президента і прем’єр-міністра.