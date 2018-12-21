Замість роззброєння: США передадуть Північної Кореї ліки від грипу

КНДР отримає антивірусні препарати



США і Південна Корея домовилися про постачання ліків від грипу в Північну Корею. Про це повідомив представник Сеула після того, як Вашингтон заявив, що прискорить надання гуманітарної допомоги на тлі тривалих ядерних переговорів з Пхеньяном, пише Reuters.

Учасники ядерних переговорів від США і південців в Сеулі досліджували способи доставки гумпомощи, яка була різко обмежена жорсткими рамками міжнародних санкцій ООН за ядерно-ракетні програми сіверян.

За словами південнокорейського посла Чи Дохуна, США погодилися підтримати план Сеула з передачі “Таміфлю” Північ.

Спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Бігун сподівається, що такий крок допоможе зрушити з мертвої точки ядерну дипломатію між Вашингтоном і Пхеньяном.

“Звичайно, все це призначено для просування того, що ми намагаємося зробити з Північною Кореєю. Ця робота починається з денуклеаризації, але також включає в себе тверді зобов’язання обох країн перетворення відносин і створення постійного мирного режиму на Корейському півострові”, – сказав він.