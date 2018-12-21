Бунт атомних реакторів. В Україні добігає кінця термін експлуатації багатьох енергоблоків АЕС. Чим це загрожує?

В Україні вибухнув черговий атомний скандал.

У ЗМІ потрапили подробиці домовленостей «Енергоатому» з російською компанією “ТВЕЛ” про постачання ядерного палива на українські АЕС. «Енергоатом», нібито, продовжив контракт про закупівлі російського палива до 2025 року, причому, в «атмосфері секретності», пише Країна.

Ця угода дозволить російському постачальнику і далі тримати під контролем стратегічну галузь української енергетики, яка забезпечує 50% загального виробництва електроенергії в країні. При цьому в останні роки влади заявляли, що мають намір «зіскочити» з російської ядерної голки.

І збільшували частку палива американо-японської компанії Westinghouse.

Можна припустити, що вирішальним аргументом у виборі постачальника стали гроші. Голова «Енергоатому» Юрій Недашковський повідомив, що на закупівлі ядерного палива на цей рік компанії не вистачає 1,4 млрд. грн.

А екс-керівник Чорнобильської АЕС Михайло Уманець називає компанію «практично банкрутом», стверджуючи, що їй все складніше знаходити кошти на підтримання в робочому стані атомної інфраструктури.

Реактори більшості вітчизняних АЕС доживають останні роки. Так, у цьому році закінчується термін служби 4 блоки на Запорізькій АЕС, а в 2020 році прийде черга і п’ятого блоку.

У «чорному списку» також третій блок Рівненської АЕС, третій — на Південно-Українській (до 2020 року). Є питання по 11 з 15 енергоблоків.

Поки атомникам вдається «латати дірки».

«Енергоатом» робить наголос на відновлення обладнання. В останні роки продовжили терміни експлуатації декількох блоків. Це дорого — 200-300 млн доларів на блок, але все одно дешевше, ніж будувати нові по 3 млрд. доларів», — розповів «Країні» співзасновник Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Теоретично за рахунок капремонту термін служби енергоблоку можна продовжити ще на 10-15 років.

«Але, по-перше, є питання до якості робіт, а, по-друге, вже в 2023-2025 роках з’являться перші енергоблоки, які відпрацюють свій навіть після капремонту. Що з ними робити далі — невідомо. Повторна модернізація — дуже сумнівна справа. По-хорошому, треба закривати», — говорить Марунич.

Втім, і зараз наші атомні станції — як порохова бочка. В останні роки кількість аварійних відключень стабільно зростає. У 2017 році їх було близько 10, а тільки за перший квартал 2018 року — п’ять. Ця тенденція відверто лякає сусідні країни. Приміром, профільне видання Energy Research & Social Science пророкує велику аварію на одній з українських АЕС протягом найближчих п’яти років з вірогідністю 80%.

Найбільш небезпечні, на думку видання, Рівненська та Південно-Українська АЕС. На першій встановлені найбільш старі блоки, а на другий не вирішено питання охолодження (перший комплекс басейнів обіцяють добудувати наступного року).

Але у противників закриття АЕС є вагомий аргумент — атомна генерація забезпечує майже половину всього виробництва електроенергії, причому, її вартість набагато нижча, ніж на електростанціях іншого типу (ТЕС, ГЕС та ін). Тобто, якщо відмовитися від «мирного атома», тарифи на електроенергію для українців ще більше зростуть.

«Країна» розбиралася наскільки виправдані атомні «страшилки» і що буде з вітчизняними АЕС далі.

Майже як нові

В кінці листопада колегія Державної інспекції з ядерного регулювання вирішила питання першого енергоблока Хмельницької АЕС. Строки його експлуатації за документами минули як раз на днях — 13 грудня. Але в Держатомрегулюванні впевнені, що в принципі енергоблок може працювати і далі. Поки що — в щадному режимі. А по закінченню робіт з продовження термінів експлуатації корпусу і технологічного обладнання при повному навантаженні ще протягом 10 років.

За даними екс-керівника ЧАЕС Михайла Уманця, в останні роки добудовані та введені в експлуатацію 6-й запорізький, 4-й рівненський і 2-й хмельницький енергоблоки.

«Продовжили на 20 років термін експлуатації блоків ВВЕР-440 на Рівненській АЕС і на 9 років — чотирьох реакторів ВВЕР-1000. На жаль, продовжити цей строк на 15 років не вдалося», — розповів «Країні» Уманець.

Справа в тому, що при модернізації реакторів є один мінус — їх потужність сильно знижується. У результаті, якщо В 2015 році сумарна потужність енергоблоків вітчизняних АЕС становила 13,8 ГВт до 2020 року вона знизиться до 12,8 ГВт, а до 2025 року — до 10,8 ГВт.

«Це означає, що для того, щоб не втрачати потужності, вже до 2021 році нам необхідно ввести в експлуатацію перший «текст» енергоблок, а до 2025 року — чотири. А як це зробити, якщо витрати на будівництво одного блоку складають від 3,5 млрд до 5 млрд доларів», — каже Уманець.

Подовження термінів експлуатації старих блоків набагато дешевше — до 300 млн доларів на блок. І, судячи з усього, саме цим шляхом має намір йти «Енергоатом».

«Є державна програма підвищення безпеки АЕС, затверджена Кабміном у 2011 році. Згідно з нею, до 2017 року на всіх блоках повинні були бути виконані заходи з підвищення безпеки. У 2015 році граничний термін виконання програми відкладено до 2020 року. Тобто, термін роботи блоків штучно продовжується до виконання всіх необхідних заходів з безпеки. Крім того, не можна забувати, що не всі обладнання можна замінити на нове. Наприклад, корпуси реакторів заміні не підлягають, а від їх стану залежить безпека подальшої роботи блоку», — пояснила «Країні» керівник енергетичного відділу громадської організації «Екодія» Ірина Головко.

«Ось тільки можливості для відновлення реакторів теж не безмежні. Через кілька років з’являться перші блоки, за якими закінчаться терміни експлуатації навіть після капремонту», — каже Дмитро Марунич.

Приміром, першого енергоблоку Южно-Української АЕС, який був запущений в 1982 році, в 2013 продовжили термін експлуатації 10 років. Але в 2023 році і він закінчиться.

«Відновлення відновленого, власне, не практикується ніде в світі. Потрібно буде вирішувати питання кардинально — небудь будувати новий реактор, або зупиняти його та виводити з експлуатації», — пояснив Дмитро Марунич.

«У 2031 році однозначно доведеться закрити блоки 1 і 2 на Рівненській АЕС — до того часу їм «стукне» 50 років. Готується до їх закриття потрібно вже зараз. Крім часу, знадобиться багато грошей на зняття з експлуатації цих блоків — від 600 млн до 1 млрд євро на кожен блок»,— підрахувала Головко.

Атомний конструктор

Самі атомники стверджують, що відновлені реактори — цілком безпечні.

Голова Держатомрегулювання Григорій Плачков зазначив, що Україна, як і більшість країн ЄС, реалізує стратегію обґрунтування довгострокової експлуатації енергоблоків, проектні терміни яких закінчилися або закінчуються найближчим часом. Відновлені блоки (посилення корпусу, ремонт і заміна технологічного обладнання) проходить перевірку на безпеку після чого ліцензію на право експлуатації ядерної установки вносять зміни.

Але, насправді, не все так просто. В Європі вже давно незадоволені тим, як Україна «реанімує» старі реактори. Ще в 2015 році Європарламент направив лист на адресу ЄБРР і Єврокомісії з вимогою заблокувати кредитування українських АЕС.

Причина — порушення Україною конвенції Про оцінку впливу на навколишнє середовище в транспограничном контексті». Вона передбачає зобов’язання щодо проведення такої оцінки при продовженні термінів експлуатації реакторів. Крім того, що підписали конвенцію держави повинні ставити один одного в популярність про продовження роботи ректорів АЕС. Наша країна, нібито, жодного з цих вимог не виконала.

Європа переживає не даремно. Як вважає Дмитро Марунич, до якості відновлювальних робіт дійсно можуть бути питання.

Михайло Уманець каже, що, приміром, продовження термінів експлуатації реакторів ВВЕР-1000 на 9 років виконано без проведення спеціальної технологічної операції — відпалу корпусу реактора. Її вважають необхідною в російському інституті атомної енергії ім. Курчатова, де, власне, і проектувалися в свій час українські реактори.

Незадоволені роботою наших атомників і екологи. В організації «Екодія», зокрема, критикують ідею з добудови 3 і 4-го блоків Хмельницької АЕС. Цей проект довгий час був заморожений.

«Але в 2016 році техніко-економічне обґрунтування проекту було оновлено під європейського постачальника технології, яким виявилася підконтрольна росіянам компанія Skoda JS», — зазначають екологи.

Вони також відзначають, що за час простою (30 років) обладнання на Хмельницькій АЕС порядком зносилося, воно вже не відповідає сучасним вимогам безпеки. При цьому проект передбачає рекордне фінансування у 3,7 млрд. євро.

Активно розкручують атомні страшилки і європейські аналітики. Приміром, Energy Research & Social Science пророкує велику аварію на одній з українських АЕС протягом найближчих п’яти років з вірогідністю 80%. Наші експерти вважають, що їхні іноземні колеги згущують фарби, але небезпеки не заперечують.

Навіть якщо масштабних катастроф вдасться уникнути, атомні станції стають все більш небезпечними для людей і навколишнього середовища.

За даними «Енергоатому», якщо показники радіаційного забруднення вдається тримати під контролем і вони в останні роки практично не змінюються, то ось менш помітні не радіаційні забруднення — зростають. Якщо у 2014 році їх було близько 34 тисяч тонн, то в 2017 — вже більше 40 тисяч тонн.

Ланцюгова реакція

Михайло Уманець каже, що атомна енергетика повинна була стати для України порятунком, але, по факту, перетворилася в «ахіллесову п’яту».

«Закрити одним махом всі дихають на ладан реактори у нас не вийде, — вважає Уманець. Вітчизняна енергосистема занадто залежна від АЕС. На останніх виробляється близько 50% електроенергії. Причому, вона вважається найдешевшою — ціна, як мінімум, на 30% нижче, ніж, наприклад, на електроенергію з ТЕС».

Нібито саме за рахунок дешевої атомної енергії, яка потрапляє в «загальний котел», є можливість тримати більш-менш прийнятні тарифи на електроенергію для населення та бізнесу. І, якщо б не цей «атомний коефіцієнт», ціни на світ були б набагато вище.

Але насправді, як вважає Михайло Уманець, влада штучно занижують вартість атомної енергії.

«У всьому світі вартість енергії з АЕС дешевше решти всього на 10%, а у нас — втричі. Але це не тому, що її собівартість низька. Влада має намір занижують тариф, в результаті вся система працює в збиток», — пояснив «Країні» експерт.

У вересні цього року НКРЕ збільшила для «Енергоатому» тариф на 3,2% — до 55,76 копійок/кВт. При цьому самі атомники просили збільшити його на 32,3% — до 71,5 копійок/ кВт. А ще раніше компанія обґрунтувала вартість електроенергії на рівні 83,8 копійок/кВт.

Для порівняння — тариф для ТЕС — більше 2 гривень/кВт.

Населення платить за 1,68 гривень/кВт. Тобто, якщо з цього ланцюжка «вимкнути» АЕС, то ціни на електроенергію для населення автоматично зростуть, як мінімум, на 40-50 копійок/кВт.

Але, «розбавивши» ціни на ринку, за словами Уманця, «Енергоатом», по-суті, став банкрутом. За підсумками минулого року компанія отримала 1,3 млрд гривень збитків. Раніше глава «Енергоатому» Юрій Недашковський повідомив, що на закупівлі ядерного палива на цей рік компанії не вистачає 1,4 млрд гривень, хоча він «з березня попереджав НКРЕ про те, що поточний тариф на відпуск електроенергії не покриває мінімальних потреб».

Плюс — в тарифі практично немає грошей на нові ремонти і виведення блоків з експлуатації.

«Зараз в наш низький тариф на атомну електрика закладені дуже маленькі відрахування на зняття з експлуатації станцій. Накопичених коштів вистачить хіба що на один блок. Це питання Міненерго мусить терміново вирішити, інакше платити за забезпечення безпеки закритих АЕС, розбір і захоронення відходів буде бюджет. Так як зараз всі ми платимо за наслідки аварії на ЧАЕС», — вважає Ірина Головко.

Як каже Уманець, навіть якщо відкинути тему грошей, закрити АЕС просто не вийде — компенсувати вироблену на них електроенергію буде просто нічим. «Будемо будувати газові станції і працювати на газ за 300 доларів? Навряд чи. Вугілля у нас теж немає. Зате є уран. Залишається реанімувати програму розвитку атомної енергетики, яка була прийнята ще в 1996 році і закінчилася в 2010 році, хоча так і не була виконана, ні продовжена. По суті, у нас вже давно повинен працювати завод з виробництва ядерного палива і нові уранові рудники. За фактом немає нічого», — зазначає експерт.

«Втім, на атомних грошах українські чиновники вже давно побудували мільярдні корупційні схеми», — додає Уманець.

Тому лякати Європу страшилками про нових Чорнобиля в надії на нову порцію допомоги «на відновлення атомної енергетики» владі навіть вигідно. Залишається лише сподіватися, що ці страшилки не стануть реальністю.

Бунт атомних реакторів. В Україні добігає кінця термін експлуатації багатьох енергоблоків АЕС. Чим це загрожує? оновлено: Грудень 21, 2018 автором: Redactor