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У Канаді повідомили, чи будуть платити викупи терористам

21.12.2018

В Канаде сообщили, будут ли платить выкупы террористамКраїна дотримується жорсткої політики.

Канада не має наміру змінювати чинну політику повної відмови від виплати викупів терористам за звільнення своїх громадян. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Близько 3 млн канадців живуть, працюють, подорожують по всьому світу щорічно, так що захист цих людей є надзвичайно важливою. Якщо виникне ситуація, в якій канадці стануть жертвами через готовності держави платити викуп, всі наші громадяни будуть вразливими. Ми дотримуємося жорсткої політики відмови від виплати викупів терористичним організаціям”, – сказав Трюдо.

Він вважає, що це дозволяє одночасно підвищити безпеку канадців і позбавити терористів фінансування.

“Таких підходів дотримується Канада і багато хто наші союзники. Я також кілька разів порушував це питання під час таких зустрічей, як G7, підкреслюючи важливість впровадження подібної політики всіма державами”, – зазначив прем’єр-міністр Канади.

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