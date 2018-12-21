Через добу аеропорт Лондона відновив роботу

Паралізували роботу дрони.



Другий за величиною аеропорт Лондона “Гатвік” частково відновлює роботу в п’ятницю вранці.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту в Twitter.

“Злітно-посадкова смуга Гатвік в даний час доступна, але для вильоту і прибуття заплановано обмежена кількість літаків”, – йдеться в повідомленні.

Пасажирам радять перевіряти статус рейсу, перш ніж їхати в аеропорт, оскільки можливі подальші затримки чи скасування рейсів.

Аеропорт припинив роботу ще в середу ввечері з-за активності невідомих дронов поблизу злітно-посадкової смуги.

Перші повідомлення про дронах з’явилися ще в середу ввечері. В аеропорту заявили, що зафіксували два дрона над злітною смугою близько 21:00 і тому змушені були відкласти всі рейси до 3 годин ночі.

Пізніше дрони знову були помічені вже сьогодні в 3:45 ранку, і рейси знову призупинили. У четвер рейси знову відклали із-за появи нового безпілотника. До розслідування цих випадків залучили поліцію.