У Росії лікар зґвалтував трьох дівчат під наркозом

Як йдеться у повідомленні, жертвами лікаря стали три дівчини, дві з яких неповнолітні. Всі вони перебували в палаті після операцій із застосуванням загального наркозу. Реаніматолог по черзі вчинив стосовно двох пацієнток насильницькі дії сексуального характеру, а третю зґвалтував.

Коли стало відомо про те, що трапилося, лікар був затриманий. Після цього у нього погіршився стан здоров’я, і він був поміщений в лікарню, де перебуває під охороною.

За даними «Фонтанки», інцидент стався в одному з гінекологічних центрів міста. Першою написала заяву мати постраждалої 16-річної школярки, потім в поліцію звернулися сусідки дівчинки по палаті — 17-річна студентка та 21-річна касир магазину. Всі вони розповіли, що приходили до тями після наркозу, а реаніматолог скористався їх безпорадним станом і поглумився над ними.

Затриманому лікаря 58 років, він має більше 35 років стажу роботи полягає в Асоціації анестезіологів та реаніматологів.