У Білорусі господарі будинку побили і заштовхали в скриню квартиранта

Чоловік не сплатив комуналку.



У Білорусі господарі побили і замкнули квартиранта в скрині. Жителі білоруського міста Червень побили і заштовхали в скриню чоловіка, якому здавали будинок. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету (СК) Білорусії.

Власники нерухомості погрожували колишньому орендарю вбивством через заборгованість за комунальні послуги. Оренда закінчилася влітку 2018-го, після чого потерпілий і його родина з’їхали, не сплативши ЖКП.

“Коли чоловік прийшов у зазначений будинок віддати ключі, батько з сином стали його бити, примушуючи до виконання договірних зобов’язань, – йдеться в повідомленні СК. – З метою залякування потерпілого заштовхали в скриню, душили проводом, погрожували вбити і вивезти в ліс. Вони змусили його написати розписку про наявність перед ними боргу в розмірі 400 рублів (5 тисяч грн. – Ред.) з передачею в заставу ключів від належного потерпілому автомобіля, документів на нього, а також паспорти”.

Отримавши від бранця розписку, господарі будинку відпустили його, а він звернувся в міліцію. За заявою ведеться розгляд, підозрювані взяті під варту. У їх відношенні порушено кримінальну справу за статтями про вимагання під загрозою вбивства і насильницьке примушення до виконання договірних зобов’язань.