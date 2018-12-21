Трамп обіцяє вивести з Афганістану половину військ

Мова йде про виведення 7 тисяч військових.



Президент США Дональд Трамп має намір вивести з Афганістану істотну частину дислокованих там військ. “Таке рішення прийнято. Виведення військ буде значним”, – повідомляє агентство AFP в ніч на п’ятницю, 21 грудня, з посиланням на неназваного представника американської адміністрації.

В даний час в Афганістані дислоковано близько 14 тисяч американських військових. За даними видання Wall Street Journal, мова може йти про виведення більш ніж 7 тисяч військовослужбовців.

Тільки напередодні стало відомо, що чинний міністр оборони США Джеймс Мэттис заявив про свою відставку у зв’язку з розбіжностями між ним і президентом Трампом.

Раніше, 19 грудня, глава Білого дому схвалив виведення близько 2 тисяч американських військових з Сирії. Це рішення викликало критику з боку деяких членів Сенату США.

Між тим, у вересні стало відомо, що збройні сили США перебудовують тактику своїх дій в Афганістані у зв’язку з серйозними втратами, які завдає афганської армії радикальний ісламський рух “Талібан”. Щомісяця від рук бойовиків-талібів гинуть сотні афганських військовослужбовців і поліцейських. “Але вони продовжують боротися, і ми розбудовуємо свою тактику. Ми надаємо їм більш значну підтримку в певних сферах”, – заявив тоді глава Пентагону. Подробиць він не назвав.

Влітку 2017 року Трамп представила нову на той момент стратегію США щодо Афганістану: збільшити американський контингент, спонукати союзників Вашингтона також знову наростити свою присутність і вести війну в Афганістані до перемоги в ім’я знищення терористів. Після цього чисельність військ США в Афганістані була підвищена з 11 до 14 тисяч.