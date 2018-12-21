Під Радою зібралися більше тисячі прихильників УПЦ МП

Під Верховної Радою знову проходить мітинг-молебень представників Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначається, що перед будівлею парламенту зібралося трохи більше тисячі осіб.

Шість священиків у гучномовець читають молитви.

Протестувальники стоять з плакатами «Ми молимося, щоб Господь дав вам розум», «Депутати! Ви слуги народу або його кати? Віруючі УПЦ — це ваш народ».

ФОТО РОМАНА РОМАНЮКА, УП

До протестувальників вийшов голова фракції «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.