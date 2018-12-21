Під Радою зібралися більше тисячі прихильників УПЦ МП

Під Верховної Радою знову проходить мітинг-молебень представників Української православної церкви Московського патріархату.
Зазначається, що перед будівлею парламенту зібралося трохи більше тисячі осіб.
Шість священиків у гучномовець читають молитви.
Протестувальники стоять з плакатами «Ми молимося, щоб Господь дав вам розум», «Депутати! Ви слуги народу або його кати? Віруючі УПЦ — це ваш народ».
ФОТО РОМАНА РОМАНЮКА, УП
До протестувальників вийшов голова фракції «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.