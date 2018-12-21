В Ірпені зі скандалом змінили генплан міста

Депутати Ірпінської міської ради проголосували за генеральний план міста. Як повідомляє видання «Україна молода».

Прийнятий генплан збільшує площу дозволених під висотну забудову територій в кілька разів. Також під забудову потрапляють зелені зони Ірпеня.

За словами активістів, зранку, коли місцеві жителі прийшли до міськради, їх не пустили «титушки». Пізніше на місце прибула поліція, яка вивела невідомих з адміністративної будівлі, близько 50 чоловік. «Щодо найбільш активних правопорушників складено адмінпротоколи за непокору співробітникам поліції і дрібне хуліганство», — повідомили в обласній поліції.

«Раніше активісти проаналізували оновлений генплан Ірпеня і виявили, що це — калька з генплану міста Очаків, причому на деяких сторінках навіть залишилося назву того міста. Оновлений генплан збільшує кількість земель в Ірпені, під висотну забудову в кілька разів», – зазначає видання «Наші гроші».

Раніше SKELET-info повідомляв, що колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк пішов зі своєї посади, щоб балотуватися у Верховну Раду.

У 2016 році в ГПУ заявили, що Карплюка підозрюють у причетності до незаконного вилучення з держвласності 890 га особливо цінних земель лісогосподарського призначення.

Зазначимо також, що скандальний Київський обласний прокурор Дмитро Чібісов візьме участь у виборах на посаду мера Ірпеня, які відбудуться в 2020 році.