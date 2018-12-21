«Укрспирт» оштрафовані АМКУ на 33 мільйони гривень

Антимонопольний комітет оштрафував держпідприємство «Укрспирт» на 33 млн гривень за зловживання монопольним становищем. Про це повідомив глава відомства Юрій Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.

АМКУ з’ясував, що «Укрспирт» встановлював для покупців різні ціни на етиловий спирт без об’єктивно виправданих причин. Ціна не залежала від обсягів закупівлі спирту при інших рівних умовах договорів.

Комітет прийшов до висновку, що «Укрспирт» несистемно і непрозоро встановлював умови надання знижки і безпідставно відміняв окремі умови надання знижки для окремих покупців. Також держпідприємство знижувало і встановлювала ціни в різних розмірах у різні періоди.

Згідно з висновком Антимонопольного комітету, такі дії «Укрспирту» також можуть призвести до обмеження конкуренції та завдають шкоди інтересам покупців, що було б неможливим за умов існування значної конкуренції на ринку.

Раніше повідомляв, що Верховний суд скасував стягнення на користь Державної фіскальної служби санкцій з «Укрспирту» у розмірі 173,7 млн грн.

Крім того, юридична особа холдингу Global Spirits Євгена Черняка(виробляє горілку «Хортиця», «Первак», «Мороша», вина Oreanda і коньяків Shustov), «Українська дистрибуційна компанія» (УДК) подала позов в суд на «Укрспирт» про зобов’язання укласти договір про постачання спирту на внутрішній ринок ще в 2017 році.