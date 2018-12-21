«Прикрути 2.0»: чи буде в Україні дефіцит газу

Україна посилено витрачає газ, закачаний у сховища. У РФ паливо ми не купуємо, а в критичний момент європейці піднімають ціну на газ у два рази. «Вести» дізналися, чи чекати навесні 2019 року повторення минулорічної акції «Прикрути».

«Реверс потреб не перекриє»

Підземні сховища газу заповнені менш ніж наполовину. Згідно з даними системи відображення даних AGSI+ (за стандартами асоціації Європейських операторів підземних газосховищ), сьогодні в українській «кубушці» — 15,54 млрд кубометрів газу, або 48% від повного завантаження. Тенденція тривожна, якщо врахувати, що на 20 листопада обсяг становив 17,51 млрд кубів (тобто за місяць витратили 2 млрд куб. м, а адже справжні морози ще навіть не починалися). «Рік тому до кінця грудня було навіть більше газу, але сама зима була тепліше — і спалили за фактом менше. Зараз морози сильніше, споживаємо трохи більше, але різниця не принципова», — сказав «Вістям» співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Чисто математично, середньодобовий обсяг споживання зараз дорівнює приблизно 70 млн кубів. Це в три рази менше колишніх, «багатих», років, коли в добу за такої погоди витрачали по 200 млн кубометрів. «Це свідчить про те, що значно «провисла» промисловість: зараз вона витрачає газу стільки ж, скільки населення, близько 11 млрд кубометрів на рік, — пояснив «Вістям» експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. — Але по мірі падіння температур цифри середньодобового споживання будуть рости, не виключено, що до тих таки 200 млн кубів».