У Німеччині попередили про небезпеку терактів в аеропортах 14

Була інформація про ймовірний теракт на Різдво.



У Німеччині поліція сповістила про небезпеку терактів в 14 найбільших аеропортах країни.

Як повідомляється, поліція Німеччини посилила заходи безпеки на чотирьох аеродромах на південно-заході країни. Такі заходи були введені після того, як марокканські спецслужби попередили своїх німецьких колег про ймовірність теракту на Різдво.

“В цілому, федеральна поліція повідомила про небезпеку в 14 найбільших аеропортах країни. Жодних підозрюваних не затриманий. Втім у Штутгарті правоохоронці помітили підозрілих осіб, які систематично стежили за будівлею аеропорту та прилеглою територією”, – йдеться в повідомленні.