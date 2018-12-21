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У Німеччині попередили про небезпеку терактів в аеропортах 14

21.12.2018

В Германии предупредили об опасности терактов в 14 аэропортахБула інформація про ймовірний теракт на Різдво.

У Німеччині поліція сповістила про небезпеку терактів в 14 найбільших аеропортах країни.

Як повідомляється, поліція Німеччини посилила заходи безпеки на чотирьох аеродромах на південно-заході країни. Такі заходи були введені після того, як марокканські спецслужби попередили своїх німецьких колег про ймовірність теракту на Різдво.

“В цілому, федеральна поліція повідомила про небезпеку в 14 найбільших аеропортах країни. Жодних підозрюваних не затриманий. Втім у Штутгарті правоохоронці помітили підозрілих осіб, які систематично стежили за будівлею аеропорту та прилеглою територією”, – йдеться в повідомленні.

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