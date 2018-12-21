У Чехії повідомили про нові жертви вибуху на шахті

Три людини знаходяться в лікарні.



Кількість загиблих від вибуху на шахті біля Карвины (Чехія) збільшилася до 13 осіб. Про це в п’ятницю, 21 грудня, повідомляє місцеве видання Irozhlas.

Зазначається, що на даний момент відомо про загибель не менш як 13 осіб. Також повідомляється, що загинули два чеха, решта загиблих – громадяни Польщі. Крім того, за словами представників вугільної компанії OKD, в лікарні перебувають троє гірників, один з них у критичному стані.

Речник OKD Іво Челеховски зазначив, що після завершення рятувальних робіт буде створена спеціальна комісія для розслідування причин вибуху.

У зв’язку з трагедією в Чехію вилетів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Польські ЗМІ уточнюють, що серед загиблих перебували працівники вугільної компанії Alpex.