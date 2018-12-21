Майже 700 американських священиків звинуватили в розбещенні дітей

Представники католицької церкви визнають насилля



Розслідування в Іллінойсі вирішили порушити після публікації в серпні висновків прокуратури в штаті Пенсільванія. Про це йдеться в доповіді прокуратури Іллінойсу за підсумками розслідування передбачуваних випадків домагань серед священнослужителів штату. За словами прокурора, католицька церква доклала недостатньо зусиль для розслідування випадків сексуального насильства з боку священиків.

Раніше церква оприлюднила близько 200 імен священнослужителів, яких звинуватили в домаганнях. Але церковні влади мовчали про випадки, про яких надійшли заяви в правоохоронні органи, заявила генпрокурор Іллінойсу Лисиця Мадиган.

Період, до якого відносяться домагання, в доповіді не називається. Розслідування в Іллінойсі вирішили порушити після публікації в серпні висновків прокуратури в штаті Пенсільванія. Там близько 300 місцевих священиків звинуватили в сексуальних домаганнях протягом декількох десятиліть.

Представники католицької церкви в Іллінойсі заявили, що визнають факт численних випадків сексуального насильства над дітьми. Представники церкви завжди передають правоохоронним органам інформацію про кожному випадку домагань, заявив архиєпископ Чикаго Блейз Супич.