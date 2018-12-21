Президент Франції відповів на онлайн-петицію “жовтих жилетах”

Макрон відповів на петицію в Мережі



Президент Франції Емманюель Макрон у відповіді на онлайн-петицію “жовтих жилетах” визнав правоту протестувальників проти підвищення цін на бензин і заявив про готовність продовжувати діалог.

Макрон відповів на петицію, скориставшись сервісом сайту, що дозволяє тим, до кого звернена петиція, відповідати на неї.

“Я почув ваше послання. Я відповідаю вам прямо: ви маєте рацію”, – написав президент у четвер, 20 грудня.

За його словами, протестуючі “зазнали потужний збитків від підвищення цін на бензин і вирішили відповісти на це, підписавши петицію”.

Макрон підкреслив, що боротьба проти зміни клімату необхідна, але не повинна вступати в суперечність з місячним заробітком громадян.

Президент визнав, що поки не зумів подолати “прірву, що виникла між народом і владою” після того, як він зайняв свій пост.

Підтримку петиції Макрон назвав “цивільним дією” і оголосив про готовність продовжувати діалог.

Онлайн-петицію розмістила на сайті change.org активістка з лав «жовтих жилетах» Присциллия Людоски. Її підписали 1,15 мільйона чоловік. В документі містяться пропозиції, як можна захистити навколишнє середовище, не накладаючи на французів додаткового фінансового тягаря.

Як відомо, багатотисячні протести проти підвищення цін на бензин, організовані рухом “жовті жилети”, тривають у Франції вже більше місяця. Масовий протестний рух самоорганізувалося в основному через соціальні мережі і не має офіційних представників. Перші акції протесту пройшли 17-18 листопада, а потім охопили всю країну.

10 грудня Макрон виступив із зверненням до нації, пообіцявши підвищити мінімальну заробітну плату на 100 євро і знизити податки. Раніше уряд у Парижі затвердив мораторій на зростання паливних податків.