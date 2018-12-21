Візит Парубія до Південної Кореї коштував Україні 439 тис. грн

Візит голови Верховної Ради України Андрія Парубія в Південну Корею 10-14 грудня обійшовся державному бюджету в 439 тис. гривень.

Зокрема, переліт делегації Ради на чолі з Парубієм коштував 328,8 тис. гривень. Витрати передової групи на проживання у готелі склали 32,2 тис. гривень.

Добові для членів офіційної делегації українського парламенту становили 74,7 тис. гривень, розмір витрат на їх страхування склав 3,3 тис. гривень.

У той же час, як наголошується, корейська сторона взяла на себе витрати на проживання у готелі, харчування, забезпечення перекладу та транспортні витрати під час візиту Парубія.

До складу делегації увійшли голова фракції “Блок Петра Порошенко” Артур Герасимов і депутат з БПП Федір Негой, нардепи “Самодопомоги” Іван Мірошниченко та Олександр Данченко, а також голова фракції “Народний фронт” Микола Величкович.

Серед супроводжуючих осіб: керівник секретаріату голови Ради Тетяна Подольська, радник Парубія Остап Кривдик і його прес-секретар Андрій Ковальов.

У документі написано, що Мірошниченко і Млістю на відрядження не використали засоби ВР.