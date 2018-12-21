Нардеп Шевченко в Буковелі ухиляється від сплати податків?

Позафракційний народний депутат, співвласник гірськолижного курорту «Буковель» Олександр Шевченко організував різноманітні схеми ухилення від податків. Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook.

«Цей вгодований чоловік — кандидат в президенти, який більше відомий як партнер Коломойського з «Буковелю». Це основна фішка Шевченка, мовляв, зробили рай там, зробимо і по всій країні», – зазначив Куюн.

Він наголосив, що цінова політика курорту вже порівнянна з Європою. «Тарілка борщу в його ресторанах на горі стоїть 100-125 грн, ну і т. д. Вареники з картоплею чи з вишнями — 135 грн, салат з буряка та опеньків — стільки ж (в Карпатах гриби недешеві, не кажучи вже про буряку). За два 5-годинні заняття з інструктором я заплатив 6300 грн. (Кажуть, половина від роботи лижної школи йде прямо в кишеню Шевченка). Три години в спа-комплексі «Вода» — 800 грн. Великий чан в «Буковельська чанах» — 2000 грн в годину (мінімум 2 години) », – наводить вартість послуг експерт.

У той же час він підкреслює, що ні в одному з перерахованих випадків не отримали фіскальний чек. «Попередній, товарний, якийсь звіт про зняття грошей з терміналу, але тільки не фіскальний чек. Це означає, що Шевченко заплатить податків з опеньків і вишень — нуль йух десятих. Виняток — оплата картою, тоді вже діватися нікуди, гроші впадуть на рахунок одного з сотень, а може й тисяч «буковельська» Фопів і лише тоді держава отримає свої 5% від обороту. Якщо кеш — забудьте», – констатує Куюн.

Він також припустив, що за такою ж системою триває продаж абонементів на катання. «А це 1300 (!) грн на день або 890 грн, якщо встигли придбати до 9 ранку. Я не знаю, скільки щодня катається народу, але рахунок на тисячі», – додав експерт.

Єдиний фіскальний чек йому видали в супермаркеті Astor, «з чого я зробив висновок, що він, швидше за все, не належить Шевченка».

«Що при такому президентові залишиться від країни, якщо йому западло заплатити 5% з борщу за 125 грн? Насправді це типова ілюстрація підходів групи «Приват»: податки платять лохи. Керована групою «Укрнафта» — найбільший боржник держбюджету, повинна 14 млрд грн. Найбільша роздрібна мережа з 1000 АЗС «Привату» розподілена між 50 орендарями, які змінюють один одного кожні півроку. Потім їх банкрутують, податкові претензії вимірюються мільярдами. Кажуть, і все майно «Буковеля» оформлено на незліченна кількість Фопів. У підсумку все що «наэкономили», вивели за кордон, бо тут клімат поганий. І потім розкажуть в інтерв’ю з Женеви або Тель-Авіва, що нам усім тут треба робити», – констатував Куюн.













Раніше SKELET-info повідомляв, що Нацбанк оскаржить рішення суду за Буковелю. Крім того заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що націоналізований «ПриватБанк» повинен виставити на продаж свої великі непрофільні активи, такі як літаки авіакомпанії МАУ (Міжнародні авіалінії України) і гірськолижний курорт «Буковель». Крім того, під продаж має потрапити будівлю телеканалу «1+1».