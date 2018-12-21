В Польщі 11-річна дівчинка, яка приїхала з України, народила дитину

Батьком, як припускають, є опікун дитини.



У Гданську 11-річна дівчинка з України народила дитину. Про це в п’ятницю, 20 грудня.

Зазначається, що до лікарів в містечку Скаршеви Поморського воєводства 18 грудня звернулася мама та її 11-річна дочка, яка скаржилася на погане самопочуття. Після обстежень виявилося, що донька вагітна. Лікарі одразу повідомили про це в поліцію і прокуратуру.

Вагітну негайно госпіталізували до лікарні у Гданську, де вона і народила дитину.

Лікарня не розголошує інформацію про стан здоров’я породіллі та її дитини.

Як повідомив прокурор окружної прокуратури в Гданську Маріуш Душинський, мати та її донька з України і переїхали в Польщу у вересні. За попередньою інформацією, мати на час своєї поїздки в Польщу залишила дочку на утриманні опікуна.

Мати дівчинки не підозрювала, що її дочка вагітна. Зараз у справі триває слідство, яке має з’ясувати, на території якої країни стався злочин. Від цього залежить, хто буде розслідувати справу, – правоохоронні органи Польщі чи України.