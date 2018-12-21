Конгрес США виділив гроші на будівництво стіни з Мексикою

Виділено $5,7 млрд.



Палата представників конгресу США схвалила тимчасовий бюджет, що передбачає виділення $5,7 млрд на зведення стіни вздовж кордону з Мексикою. Про це в четвер, 20 грудня, повідомляє USA Today.

“За” проголосували 217 конгресменів, “проти” – 185. Тепер документ повинен бути схвалений сенатом.

Побудувати стіну на кордоні з Мексикою для зупинки потоку нелегальних мігрантів обіцяв під час передвиборної кампанії президент США Дональд Трамп. Американський президент підкреслював, що відмовиться підписувати проект бюджету, якщо він не буде включати витрати на будівництво стіни.

У свою чергу представники Демократичної партії заявили, що не стануть схвалювати бюджет з витратами на стіну.