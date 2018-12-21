В Австралії крижані брили з неба перетворили авто у уламки: фото і відео наймасштабніших за 20 років руйнувань

У п’ятницю ,21 грудня, найбільший місто Австралії збирав уламки після серії грози з градом, який розбив автомобілі крижаними брилами розміром з тенісні м’ячі.

Влади випустили серйозне штормове попередження, але цього було недостатньо, щоб запобігти збитку, який вже обчислюється десятками мільйонів доларів, пише AFP.

“Станом на 6:30 ранку у нас 15000 претензій на 80 млн австралійських доларів (57 млн доларів США) в якості компенсації за збиток”, – розповів страхової рада Австралії.

“Коли вибухнула гроза, жителі Сіднея в розпачі дивилися, як град в формі кольорової капусти врізався в лобове скло автомобілів і перетворив Гавань в пузиряться і плещущийся котел. Багато водіїв шукали притулок під критими автозаправними станціями, а кілька хоробрих серферів у воді на знаменитому пляжі Бонді-Біч сховалися під дошками”, – повідомляє ЗМІ.

Відзначається ,що градові бурі досить поширені в штаті Новий Південний Уельс, хоча такого масштабу не спостерігалося з 1999 року, коли градини пошкодили близько 1,7 млрд австралійських доларів збитку.

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 20 грудня 2018 р.

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 20 грудня 2018 р.

— Jennine~Jesus was Middle Eastern Merry Xmas~Khalik (@jennineak) 20 грудня 2018 р.

— 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) 20 грудня 2018 р.

— AccuWeather (@accuweather) 20 грудня 2018 р.