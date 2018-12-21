Британський ведучий відмовив самогубцю від смерті в прямому ефірі

Він зробив все, щоб хлопець не обірвав зв’язок.



Ведучий британського радіо Talk Radio по імені Іен Чи врятував самогубця від смерті під час прямого ефіру. Він намагався зробити все для того, щоб хлопець на іншому кінці лінії не обірвав зв’язок, поки його шукали рятувальники. Про це повідомляє інформаційне видання The Independent.

У виданні зазначається, що в ефір британського радіо подзвонив самогубець, який скаржився на те, що втомився боротися з посттравматичним стресовим синдромом і більше не хоче жити.

Іен вирішив врятувати хлопця, намагаючись максимально підтримувати розмову. Відзначається, що мова самогубці час від часу переривалася, проте Чи кожен раз повертав його до тями. Ведучий намагався підбадьорити і втішити хлопця.

“Скажу тобі ось що, Кріс. Я не хочу, щоб ти помер сьогодні ввечері. Мені потрібно знати, на який ти вулиці. Я хочу, щоб ти пережив сьогоднішню ніч і поговорив зі мною завтра. Я не хочу, щоб ти помер сьогодні ввечері, бо я люблю тебе. Я люблю тебе, брат. Я люблю тебе”, – говорив ведучий.

Цими словами ведучий остаточно зворушив вмираючого чоловіка, і той назвав адресу. Після того як Іен Чи дізнався, де знаходиться вмираючий, то викликав на місце поліцейських і лікарів швидкої допомоги.