Мешканка Уельсу уникла покарання за принесення дочки в жертву

Вона втопила дівчинку і спалила тіло.



Рішенням суду мешканка Уельсу не понесе покарання за вбивство своєї чотирирічної дочки.

Британці, 38-річної Карлі Х., пред’явили звинувачення у вбивстві дочки. Як встановили судмедексперти, жертва загинула від утоплення, а потім її тіло було спалено. Обвуглені рештки дитини, загорнутий у простирадло, виявив старший син обвинуваченої у дворі їхнього будинку на столі. Це сталося в червні 2018 року в селі Трилоу.

На крики хлопчика прийшли сусіди. За їх словами, мати заспокоювала сина словами “З нею Бог. Ангели забрали її на небо”. Таким чином жінка намагалася “врятувати світ”. Син підозрюваної сказав у суді, що за шість тижнів до вбивства “матері було недобре”.

Суд встановив, що саме підозрювана вбила дівчинку – сумнівів у правосуддя з цього приводу не було. Але рішенням суду жінка визнана неосудною, і в зв’язку з цим не здатної нести відповідальність за свої дії. Тепер їй належить пройти психіатричне лікування від параноїдальною шизофренії в клініці.