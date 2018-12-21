Глава Пентагону Мэттис йде у відставку

Трамп відправив на пенсію главу Пентагону Джеймса Мэттиса. Глава Пентагону Джеймс Мэттис піде у відставку в кінці лютого, і зараз готується передавати справи своєму наступникові, – пишуть ЗМІ.

Про майбутню відставку військового міністра Трамп заявив вчора, 20 грудня. Він повідомив також, що кандидатура нового шефа Пентагону буде оприлюднена найближчим часом. Мэттис ж у своєму проханні про відставку, підкреслив, що прийняв рішення піти з поста міністра оборони США з через розбіжності у поглядах з президентом.

Як заявила з цього приводу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, у Трампа і Мэттиса дійсно були серйозні розбіжності.

Сандерс сказала, що “президент і міністр Мэттис погодилися, що будуть дотримуватися різних думок по ряду питань, але в них як і раніше хороші відносини”. “Мэттис добре служив країні і президенту, у них будуть хороші відносини”, – додала вона.

Говорячи про розбіжності між Трампом і Меттісом, Сандерс також підкреслила: “Лише однієї людини обрали президентом і головнокомандувачем, і це – Дональд Трамп”. Вона запевнила, що Трамп завжди прислухається до думки, радам і думок” Мэттиса.

Разом з тим, Сандерс підкреслила, що право приймати остаточне рішення щодо курсу США залишається за Трампом. “Іноді вони повністю погоджувалися з приводу рішення, а іноді – ні”, – додала прес-секретар.