У финотчетах трьох партій знайшли недостовірні дані

Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) встановило порушення у фінансових звітах трьох партій. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«НАПК виявило ознаки кримінального злочину в трьох звітах політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в 2018 році. Відповідні матеріали направлені в Національну поліцію України», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що порушення виявлені за результатами аналізу звітів партій «Батьківщина», «УКРОП» і «Соціал-демократична партія (СДП).

У поліцію направлені три матеріалу по «Батьківщині» і за два матеріали щодо СДП і «Кропу».

На підставі підготовлених в НАПК матеріалів проти політичних партіях розпочаті кримінальні провадження за статтею про подання завідомо недостовірних відомостей у звіті політичних партій (ст. 159-1 КК України).

Раніше SKELET-info повідомляв, що мешканці столиці отримали від депутата Київської міської ради (ВО «Батьківщина») Ігоря Галайчука продуктові набори. Крім того ВО «Батьківщина» витратила на рекламу своєї політичної програми «Новий курс» близько 100 млн гривень.

Нагадаємо, на проведення президентських виборів і виборів до Верховної Ради витратять понад 4 мільярдів гривень з держбюджету.