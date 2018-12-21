Лукашенко прокоментував фразу про “тьолок”

Президент Білорусі критично відреагував



Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував фразу про “бабло і телиць”, яка за кілька днів перетворилася на мем. Про це повідомляє агентство БелТА.

Для тих, хто “перейнявся його фрази”, Лукашенко пояснив, що саме він мав на увазі. За словами президента, він мав на увазі мислення деяких сучасних спортсменів. А сказана фраза була дослівним прикладом того, що турбує таких людей.

Нагадаємо, під час наради з розвитку літніх видів спорту, оператор зняв крупним планом блокнот одного з чиновників. Там була написана фраза “бабла мало, немає мерседесів, телиці на задн…”. У Мережі з’явився мем на фразу про “бабло і телиць”.

Лукашенко зазначив, що тільки процитував фразу, щоб наочно показати мислення спортсменів і вибачився за те, як назвав жінок. Також президент підкреслив, що не заохочує таку поведінку, і на тій нараді закликав спортсменів відмовитися від подібної ідеології.