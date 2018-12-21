Передбачувана прес-конференція

На подив нудно було. На подив.

Не пам’ятаю такої передбачуваності раніше, хоча б що-небудь несподіване було завжди. Сьогодні можна було вгадати будь відповідь. Інтонацію цієї відповіді. І його сенс. (Буде міст через Лену? — Ні, не буде, спасибі, наступний).

Зашкалювало число відповідей, які можна інтерпретувати так: «Не від мене залежить, відчепіться».

Єдиний цікавий питання про достовірність статистики. Ну, а відповідь, на жаль, як завжди сьогодні.

Єдиний забавний — про цифровому телебаченні. Чимось схоже на листівки, які не клеїли, а продавали. Будуть працювати основні інструменти пропаганди в маленьких містечках і для бідних людей зі старими аналоговими приймачами?

Найбільше підставився президент, відповідаючи на питання про ціни на бензин. «Французи самі ціни підняли, а у нас нафту просто виросла». Курям на сміх. Ціни на бензин нам теж підняли — податковий маневр уряду.

Більше того, президент в цьому моменті зробив точний прогноз. Прямо назвав відсотки зростання цін на паливо у зв’язку з зростанням ПДВ. Таке коли-то Гайдар робив. І Єльцин. Нам було сказано: ціни зростуть на один відсоток, — максимум на півтора.

І це багато, і це 95-й може перевалити за 50 рублів. Але якщо ціни стрибнуть сильніше, це, зрозуміло, пригадують.

А в цілому: даремно витратила час. Добре, телевізор видно з кухні, так що робота по дому не стояла.

Тепер головне питання такий: утримають інфляцію після Нового року в пристойних межах — у зв’язку зі всіма реформами? Говорять про підвищення цін на все (на те, що важливо) до 30%. Утримають в цих межах? Розтягнутий на кілька місяців таке підвищення — чи все це буде різко?

Або взагалі: люди третього січня, як у дев’яносто другому, прийдуть в магазини і будуть виходити звідти з порожніми пакетами і круглими очима.

Від цього багато чого буде залежати.