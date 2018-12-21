Репресивне устрій суспільства залишилося колишнім

Сам пристрій нашого суспільства зараз репресивно. Тому навіть якщо повністю виключити статтю 282, це змінить деталі, але не вплине на суть. Необхідність зміни статті Дмитро Пєсков пояснював злиднями виправити «прояви маразму». Та й сам президент говорив, що не треба доводити до абсурду і маразму правозастосовчу практику.

Маразм по 282 дійсно міцнішав з кожним днем. Тільки за минулий, 2017 рік, грубо кажучи, за пости і репости порушили півтисячі справ. Але давайте не забувати, що сама ця стаття в її маразматичних редакції з’явилася саме з подачі Путіна — тоді ще прем’єр-міністра. Правозахисники били в дзвони і набаты, попереджали, що посадити можна буде кого завгодно і за що хочеш. І адже так воно і вийшло. І по-іншому вийти не могло. Тому що є запит на репресії і є ціла армія поліцейських, слідчих, чекістів, центрів «Е» — і всі хочуть бути в тренді, всі хочуть вислужитися, всі готові ловити, особливо якщо для цього навіть вставати зі стільця не потрібно — а можна просто нишпорити по Мережі і хапати будь-якого, хто хоч чимось тобі не сподобався.

Те, що зараз називають декриміналізацією статті 282 — це не така серйозна поступка. Пом’якшують частину першу і замість негайної криміналки вам загрожує адміністратівка — і то, якщо слідчі не узреют у ваших діях обтяжуючих обставин. Але хто ж поручиться за слідчих? Мало що їм привидиться! Добре, що кримінальних посадок стане менше — і на тому спасибі. Але зате скільки з’явиться адміністративних справ! Там і процедура порушення справи куди простіше, і вирок на 15 діб винести набагато легше. Все візьмемо в руки мітлу і вирушимо на громадські роботи, попутно виклавши з кишень тисяч за 20 ре. Нам, працівникам ЗМІ, потрібно бути ще уважнішими. Бо пресі адміністративні кари загрожують ще сильніше, ніж раніше, і теоретично закрити набридливу редакцію стане навіть простіше.

І давайте не забувати про те, що у Кодексі є ще така чудова стаття, як образу почуттів віруючих. Що є зовсім окрема стаття за виправдання тероризму. Згадаймо, що в рази більше людей у нас карають не за ворожнечу і ненависть, а за екстремістську символіку та екстремістські матеріали! Ці статті ніхто маразмом не називає, хоча маразматичних справ по них повно. І що завадить карати тепер всіх як екстремістів? Просто 282-я стаття була зовсім одіозною, і її вирішили трошки підправити. Але навіть її пом’якшили не радикально. А інші склади залишилися як є. Тому що репресивне устрій суспільства залишилося колишнім.