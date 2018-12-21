У метро Марселя потяг зійшов з рейок: є поранені

Постраждалих відвезли до лікарні.



У Марселі 14 осіб отримали незначні тілесні ушкодження в результаті часткового сходження з рейок потягу метро. Про це повідомляє RTL.

Інцидент стався близько 8:30 в п’ятницю.

“Зламана частина системи зчеплення пошкодила колесо, внаслідок вагон зійшов з рейок, 14 пасажирів отримали незначні ушкодження в результаті падіння на них частин стелі вагона”, – повідомили в марсельському метрополітені.

На місце події прибули рятувальники та медики. Постраждалих відвезли до лікарні.

Рух поїздів метро на лінії, де сталася аварія, у п’ятницю відновлено не буде.