У Конго розбився літак: є жертви

Літак розбився під час посадки.



Вантажний літак Ан-26 авіакомпанії Gomair зазнав аварії в Демократичній Республіці Конго, загинули шість чоловік – п’ять членів екіпажу та один пасажир. Про це повідомило в п’ятницю агентство “Франс Прес” з посиланням на виборчу комісію, яка зафрахтувала літаків для доставки виборчих матеріалів у місто Чикапу (провінція Касаї, центральна частина країни).

За словами офіційної представниці виборчкому, літак розбився під час посадки поруч з аеропортом столиці ДРК Киншассы. Даних про громадянство членів екіпажу і пасажири літака АФП не призводить.

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на представника авіакомпанії Gomair, що зв’язок з літаком було втрачено після того, як у четвер увечері він вилетів назад у Киншассу.