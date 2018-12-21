Ціни на нафту продовжують падати, Brent впала нижче за $53 за барель

Світові ціни на «чорне золото» в ході сьогоднішніх торгів продовжують стрімко знижуватися, а вартість нафти еталонної марки Brent опускалася в моменті нижче $53 за барель вперше з 5 вересня 2017 року.

Станом на 14:27 мск лютневі ф’ючерси на нафту сорту Brent подешевшали на 1,93% до $53,3 за барель, причому раніше в ході сесії вона йшла вниз до $52,92. Ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI знизилася до 0,85% і склала $45,49 за барель, повідомляє РИА «Новости».

У ці дні серед трейдерів посилюються побоювання, що заходів групи нафтовиробників ОПЕК+ за скорочення видобутку «чорного золота» може виявитися недостатньо для усунення надлишку пропозиції нафти на ринку, особливо в разі, якщо матеріалізується ряд ризиків і темпи зростання світової економіки знизяться, відзначає «Інтерфакс».

Більше того, тиск на нафтовий ринок роблять і дані про те, що запаси нафти на терміналі в Кушинга (США), де зберігається торгованих на NYMEX нафту, на минулому тижні зросли за підсумками четвертого тижня поспіль, до максимуму з січня.