Хто б сумнівався: в Росії почали перевірку BBC у відповідь на заяву про необ’єктивність RT

Росія почала перевірку BBC у відповідь на визнання необ’єктивності сюжетів RT.

“Роскомнадзор розпочинає проведення контрольних заходів щодо каналу “BBC World News”, що поширюється на території Російської Федерації, а також щодо ресурсів BBC в мережі Інтернет, на предмет відповідності випускаються матеріалів російському законодавству”, – заявив Роскомнадздор.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що британський медиарегулятор Ofcom визнав порушення в роботі російського телеканалу Russia Today.

Медиарегулятор угледів у роботі RT порушення принципу об’єктивності. Це стосується як інформаційних, так і повсякденних програм, які виходили на російському телеканалі в березні-квітні 2018 року. Це стосується в тому числі сюжетів про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері.

Отруєння Скрипалів призвело до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Великобританія поклала відповідальність за злочин на Москву. Союзники Лондона з ЄС і НАТО підтримали цю позицію. Близько трьох десятків країн оголосили про висилку більш ніж 150 російських дипломатів на знак солідарності з Британією, Росія відповіла дзеркальними заходами.