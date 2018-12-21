Хто проводить службові розслідування в Кам’янському, або сучасні «перевертні» у погонах

Ситуацією всередині правоохоронної та силовий структур в українських реаліях вже мало кого здивуєш. Не секрет, що навіть в невеликому управлінні поліції, або районній прокуратурі всі один одному кум-сват-брат» і «друзі друзів». Що тут говорити про міських і обласних органах, пише Антикор.

Єдине що, українці все частіше перестають закривати на це очі, намагаючись навіть попередити «кумівство» в окремо взятих випадках. Інша справа, що це не працює, особливо на місцевому рівні.

Історія одного інвестора

Як приклад можна взяти тривалий конфлікт підприємства з азіатськими інвестиціями ТОВ Фірма «Блок ЛТД». Представники інвестора заявляють, що в інтересах місцевої влади Кам’янського 28 вересня поточного року на підприємство було скоєно збройний напад силами Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Зі слів свідків, діями поліцейських керували заступник начальника ГУ Нацполиции в області Володимир Богонос і заступник начальника Кам’янського відділення поліції Андрій Пінчук. А команду про застосування сили та спецзасобів дав безпосередньо командир полку поліції особливого призначення в Дніпропетровській області Микола Авдейчик.

Високі посади правоохоронців змусили підприємство просити допомоги у генерального прокурора Юрія Луценка. Плюс до всього спецназівці в масках застосували силу до працівників підприємства. Останні, природно написали заяви в прокуратуру області.

Після того, як справа «розписали» на поліцію Дніпра, адвокат потерпілих звернувся з клопотанням про передачу провадження досудового розслідування відповідних кримінальних проваджень іншому незаангажованому органу досудового розслідування. Природно, спочатку отримав відмову, втім, пізніше передали справу в СБУ області. Крім цього, адвокат звернувся із запитом про проведення службового розслідування щодо ситуації в Департамент внутрішньої безпеки (ДВБ) Національної поліції України.

Співробітник правоохоронних органів, який побажав залишитися невідомим, повідомив, що проводити це розслідування буде старший уповноважений органів внутрішніх справ Дніпропетровського управління ДВБ Віталій Крамских.

«Святий-Анаконда»

Віталій Миколайович Крамских у свій час закінчив військове училище Головного розвідувального управління. На це у лихі дев’яності бажання служити Батьківщині закінчилося. Молодий офіцер застосував знання, отримані в училищі, на рэкетирском терені. Роботи було багато: базари, кіоски, стихійні торговці. Від рекетира дрібного ланки пан Крамских «дослужився» до наглядача, а потім і ватажка «вишибал». Ні для кого не секрет, що 90% представників нинішньої влади є вихідцями з бандитських кіл.

Винятком не став і Віталій Крамских – коли мода на рекет закінчилася, почалася нова – або бізнес, або на політику. Крамских вибрав вектор, близький до другого – правоохоронні органи. Можна здивуватися, як вчорашньому рекетирові вдалося повернутися в силові структури. Але ніхто не дивується — Крамских отримав посаду в карному розшуку. З часом за професійні, а може і особисті заслуги опера підвищили і перевели в Управління внутрішньої безпеки.

Таким чином Крамских опинився в структурі, де можна посадити ще й своїх же колег, чи не посадити. Як говориться «на Ваш розсуд». Не раз громадські організації звертали увагу на відверто «списані» справи у відношенні «своїх» і навпаки, відкриття справ на правоохоронців, які не хотіли домовлятися і приймати участь у кооперації «рука руку миє». Зокрема, Крамских і його соратників не влаштовували дільничні, які перешкоджали незаконної торгівлі на вулицях, яку на той момент вже підполковник УВБ продовжував «кришувати». Зокрема, ціла вулиця Мурахтова в Заводському районі Кам’янського з усіма стихійними лавками і продавцями досі контролюється старшим оперуповноваженим департаменту внутрішньої безпеки Віталієм Крамских Ти можеш піти з рекету, але рекет з тебе – ніколи. При цьому, все «нажите непосильною працею» благополучно переходить у власність старшої дочки Крамских — Анастасії Шкуропат, яка одружена з поліцейським міжрайонного масштабу. Молода сім’я з середнім доходом володіє нерухомістю, землею і дуже гарними автомобілями. Правда користується цими «благами» і сам Віталій Крамских. Наприклад, їздить на BMW X5 ” 2009 року випуску, вартістю понад півмільйона гривень.

Депутатські вуха

Акцент на Заводському районі був зроблений не випадково. Справа в тому, що сам район «тримає» депутат Кам’янської міськради Ігор Лісничий та його дружина Наталя. Не прямо, а через «посередника», звичайно. Соратник Лісничого Юрій Лисяк з дозволу мера міста Андрія Білоусова очолив районну адміністрацію вищезгаданого району. З тих пір фірми дружини та інших членів сім’ї Лісничого чарівним чином виграють тендери по Заводському району. Іншими словами, сценарій, в якому пан Лісничий, не знає, що «мзда» з торговців на цілої окремої вулиці в «його» районі йде до оперу ДВБ Віталію Крамских, просто неможливий. Крім того, є інформація, що Лісничий і Крамськой мають спільний бізнес – стриптиз клуб. Простіше кажучи, у Крамских і в міськраді є «свої» люди. А адже за «випадковим» збігом обставин саме з подачі близького до запобіжний Білоусов депутата Ігоря Лісничого і відбувся напад на підприємство азіатського інвестора ТОВ Фірма «Блок ЛТД» в кінці вересня. До речі, він також був присутній під час нападу на підприємство.

Словом, схема виходить більш, ніж зрозуміла. Крамских, до рук якого потрапила справа про перевищення службових повноважень заступником начальника ГУ Нацполиции в області Володимиром Богоносом і замначальником Кам’янського відділення поліції Андрієм Пінчуком просто «зіллє» це саме внутрішнє розслідування. І зробить це з задоволенням на догоду своєму бізнес-партнеру по Заводському району Лисничему, який по суті і керував нападом на «Блок ЛТД». Варто відзначити, що схему такого «співробітництва» ніхто навіть не намагається приховати – всі зв’язки лежать на поверхні. І навіть своєчасний сигнал, що попереджає про те, що розслідування може бути необ’єктивним, не допоміг вирішити питання. Що «нарасследует» Крамских – залишається тільки здогадуватися.

Автор: Олександр Носенко

Хто проводить службові розслідування в Кам’янському, або сучасні «перевертні» в погонах оновлено: Грудень 21, 2018 автором: Redactor