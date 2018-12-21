Рада закрилася до січня майже порожньому залі

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила останнє в нинішньому році пленарне засідання парламенту. «Зустрінемося 15 січня о 10 годині ранку», – сказала віце-спікер.

Сьогодні у Верховній Раді традиційно відбулася година запитань до уряду. Народні депутати у цей день не прийняли жодного рішення.

Як уточнює агентство «Інтерфакс-Україна», на момент закриття засідання у сесійній залі залишилося трохи більше десяти народних депутатів.

Вранці 15 січня також відбудеться погоджувальна рада парламенту. А до 18 січня пройде останній пленарний тиждень 9-ї сесії Верховної Ради VIII скликання.

Раніше SKELET-info повідомляв, що гараж Верховної Ради поповниться сімома новими автомобілями представницького класу на 5,56 мільйонів гривень. Крім того автобаза управління справами апарату Верховної Ради оголосила тендер на покупку 6 електромобілів за 5,4 млн гривень.