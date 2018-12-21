Трубу звинуватили у зловживаннях

Члени Ради громадського контролю за Державне бюро розслідувань (ДБР) висловили невдоволення діяльністю глави відомства Романа Труби. За їх словами, незважаючи на вимоги законодавства і нормативно-правові акти, що стосуються діяльності ДБР, Труба досі не доклав жодних зусиль до створення Контрольно-дисциплінарної комісії (КДК) при органі. Крім того, він здійснив низку порушень, перевищуючи свої повноваження, повідомляє «УНІАН».

«Відсутність дисциплінарного органу та чіткої процедури залучення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності насамперед порушує конституційні права громадян на захист своїх прав і охоронюваних інтересів, відсутність механізму подання скарг на незаконні дії посадових і службових осіб ДБР», — вважає член Ради громадського контролю Ярослав Романенко.

У разі відсутності КДК посадові і службові особи ДБР дійсно не несуть ніякої відповідальності за протиправні дії, які можуть мати ознаки дисциплінарного проступку у зв’язку з відсутністю механізму притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Як зазначили члени ради, відповідно до вимог Закону України «Про Державне бюро розслідувань», саме Труба повинен був затвердити Положення про Контрольно-дисциплінарної комісії та її склад, але досі цього зроблено не було. Романенко також підкреслив, що досі не затверджено і склад КДК, незважаючи на те, що Рада громадського контролю надав три кандидатури (Наталю Мамченко, Ярослава Романенко та Олександра Вольвака). Ще два кандидати повинен надати Труба, як керівник ДБР.

«З метою запобігання порушенню конституційних прав громадян України в частині, що стосується оскарження дій працівників правоохоронних органів, члени ради вирішили звернутися до Роману Трубі з вимогою до 31 грудня 2018 року прийняти відповідні заходи щодо затвердження Положення про Контрольно-дисциплінарної комісії та затвердити її склад», — розповів Романенко.

У разі невиконання рішення Ради громадського контролю було запропоновано підготувати адміністративні позови про визнання протиправною бездіяльності керівництва ДБР щодо незапуска дисциплінарної комісії. Члени ради також висловили сумнів у правомірності одноособового затвердження директором ДБР Регламенту реалізації його повноважень. На їх думку, окремі його положення порушують колегіальність прийняття рішення.

Крім цього, вони звернули увагу на той факт, що Труба одноосібно вніс зміни в штатний розпис територіальних управлінь ДБР, додавши до посади заступника директора територіального управління відомства приставку «начальник слідчого управління». Представники громадськості вважають, що такі дії призведуть до грубого порушення норм Кримінально-процесуального кодексу, а зібрані докази можуть бути визнані неналежними через статусу суб’єктів їх збору. Вони відзначають, що директор ДБР, одноосібно незаконно перевищивши свої повноваження, доручив контролювати слідство у регіональних управліннях ДБР особам, які не мають на це права.

На думку членів Ради громадського контролю, це призведе до того, що всі зібрані докази по кримінальних проваджень, які там будуть розслідуватися, стануть неприпустимими. Тобто, фактично Труба з метою узурпації влади дає можливість злочинності уникнути відповідальності.

У зв’язку з цим, члени Ради громадського контролю вирішили витребувати інформацію від керівництва ДБР про кваліфікаційних вимогах посад директора територіального управління, першого заступника директора, заступника директора, згідно з якими проводився конкурс і призначалися особи, а також штатні розкладу на дату проведення засідання.

Зібрана інформація стане предметом розгляду на наступному засіданні з метою надання оцінки діям окремих осіб ДБР. Якщо директор ДБР не виправить самостійно у встановлений радою строк порушення закону, вчинені ним, то рада звернеться до суду з відповідними позовами.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ДБР за результатами двох тендерів замовило автомобілі спеціалізованого призначення на загальну суму 7,76 млн гривень.