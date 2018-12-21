У центрі Відня сталася стрілянина: є загиблий

Один чоловік отримав важкі поранення.
У центрі австрійської столиці Відня в п’ятницю, 21 грудня, сталася стрілянина, в результаті якої є загиблі і поранені.
Зазначено, що близько 13:30 (14:30 за київським часом) в районі площі Люгек, де розташований однойменний ресторан, були виявлені дві людини з вогнепальними пораненнями.
“На даний момент відомо, що дві людини отримали важкі поранення, один пропав”, – сказав співрозмовник агентства.
Зараз поліція перебуває на місці події.
Незабаром стало відомо, що в результаті стрілянини в центрі Відня загинула одна людина.