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У центрі Відня сталася стрілянина: є загиблий

21.12.2018

В центре Вены произошла стрельба: есть погибшийОдин чоловік отримав важкі поранення.

У центрі австрійської столиці Відня в п’ятницю, 21 грудня, сталася стрілянина, в результаті якої є загиблі і поранені.

Зазначено, що близько 13:30 (14:30 за київським часом) в районі площі Люгек, де розташований однойменний ресторан, були виявлені дві людини з вогнепальними пораненнями.

“На даний момент відомо, що дві людини отримали важкі поранення, один пропав”, – сказав співрозмовник агентства.

Зараз поліція перебуває на місці події.

Незабаром стало відомо, що в результаті стрілянини в центрі Відня загинула одна людина.

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