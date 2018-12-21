Кримінальні справи депутатів Франківщини: мільйон у лісі та наркотики у кишені

Депутат Городенківської міської ради від “Радикальної партії” міг би стати мільйонером, альо його спільник, злякавшись поліції, викинув пакет із грішми в лісі. Патрульні кілька разів складали адмінпротоколи на депутатів Гладунів, батька й сина, за водіння авто в нетверезому стані, проте жодного разу порушників суд не покаравши. Як й інших власників мандатів, помічених за кермом напідпитку.

Уникнути відповідальності прикарпатським обранцям удавалося не лише у справах, пов’язаних з порушеннями Правил дорожнього руху, а й з конфліктом інтересів.

Детальніше про діяння, за які поставали перед Фемідою депутати Прикарпаття, – в аналізі Громадського руху ЧЕСНО.

Земельні питання

Депутат Городенківської міської ради Ярослав Парфенюк, обраний від “Радикальної партії Олега Ляшка”, “уславив” свій край рекордною цьогоріч сумою хабара, яку правоохоронці документували Франківщини, – майже півтора мільйона гривень.

Як повідомляла прес-служба Управління захисту економіки в Івано-Франківській області, за вирішення земельного питання на користь комерційної структури член бюджетної комісії міської ради Городенки Ярослав Парфенюк зі спільником, колишнім правоохоронцем Ігорем Гончаруком, вимагали від представника фірми 50 тис. євро. За таку суму коштів депутат на сесії міськради мав пролобіювати рішення про надання підприємству в оренду земельної ділянки площею 2 га під будівництво заводу з переробляння відходів.

Утікаючи від поліції, спільник депутата викинув у лісосмузі понад мільйон гривень. Фото: УЗЕ в Івано-Франківській області

Під час затримання Гончарук намагався позбутися грошей і, тікаючи від поліції, викинув понад мільйон гривень у лісосмузі. За фактом хабарництва депутату та його напарнику вручили повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“вимагання хабара службовою особою”). На деякий час утікачів оголосили в розшук.

Депутат Городенківської міської ради Ярослав Парфенюк та його спільник – колишній правоохоронець Ігор Гончарук. Фото: УЗЕ в Івано-Франківській області

Згодом Парфенюк сам з’єднання явився до поліції, де його арештували. Суд визначив для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів, до 9 грудня, або внесення застави у розмірі 352 тис. грн. Прокуратура із сумою застави не погодилася й апелювала про її збільшення. Згідно з ухвалою апеляційного суду, аби не перебувати в СІЗО під час досудового розслідування, Парфенюк мав сплатити понад 700 тис. грн. За інформацією прес-служби міського суду, чималі кошти таки знайшлися. Наразі досудове слідство у справі триває.

Кримінальну справу проти Ярослава Парфенюка розглядають у суді не вперше. У березні 2017 року депутат Парфенюк під час засідання сесії міської ради побивши свого колегу Василя Токарика. Як заявляв у суді потерпілий, через те, що він не захотів голосувати за виділення коштів на капітальний ремонт водопровідної мережі на одній з вулиць Городенки. Однак під час чергового судового розгляду Токарик подавши заяву, що відмовляється від обвинувачення, і просив суд закрити кримінальну справу.

Парфенюк у сесійній залі Городенківської міської ради побивши колегу-депутата. Скрін: зі сторінки Світлани Крихіток у Facebook

Збагатитися на земельному питанні намагалися двоє безпартійнихдепутатів приміської Драгомирчанської сільської ради – Богдан Мартинюк і Володимир Лущак.

Так, Мартинюк запропонував підприємцю, який сільрада відмовляла в оформленні права власності на земельну ділянку під виробничо-складські приміщення, пролобіювати це питання перед колегами за 2 тис. дол. Для реалізації свого плану депутат, який входив до складу земельної комісії сільради, узяв за спільника Володимира Лущака, що був на той час головою комісії. Проте хабарники потрапили до рук правоохоронців.

Під час обшуку в будинку Лущака знайшли патрони різного калібру, на які він не мав дозволу на зберігання.

У суді обоє депутатів погодилися з висунутими їм обвинуваченнями та щиро розкаялись у скоєному. Урахувавши всі пом’якшувальні обставини, Тисменицький районний суд визнав їх винними у одержанні неправомірної вигоди й оштрафував кожного на 25,5 тис. грн.

Понад два роки триває розгляд схожої судової справи, у якій обвинуваченими є сільський голова Березівки Олександр Вару та депутат сільради Богдан Орел, обрані на місцевих виборах як самовисуванці. Їх затримали правоохоронці в центрі Івано-Франківська під час отримання хабара у розмірі 400 тис. грн. Про це повідомляло інтернет-видання “Галка”. За інформацією поліції, за одержані гроші посадовці малі посприяти у виділенні підприємцю 0,2 га землі.

Поліція затримала сільського голову та депутата Березівки в центрі міста під час отримання хабара у розмірі 400 тис. грн. Фото: “Курс”

За кілька днів після затримання очільник Березівки вніс заставу у розмірі 234 тис. грн і вийшов із СІЗО. Така сама сума за два тижню надійшла на рахунок суду як альтернатива запобіжного заходу, визначеного для Богдана Орла. Ні голова сільради, ні депутат своєї провини в суді не визнали. Олександр Вару далі обіймає посаду війта Березівки, а Богдан Орел залишається депутатом сільської ради. Подальший розгляд справи відбудеться 20 грудня.

Трохи – громаді, трохи – собі

Дме сільського голови та депутата сільради, які нібито намагалися збагатитися, зловживаючи своїм службовим становищем, засвітився й у Манявській сільській раді.

Ілюстративне Фото

Як ідеться в ухвалі суду, очільника села Манява Володимира Монастирецького, депутата сільради Дмитра Білусяка (на минулих виборах їх розібрали як самовисуванців – прим. авт.) та директора місцевого комунального підприємства підозрюють у привласненні бюджетних коштів у сумі понад 200 тис. грн, які мали бути витрачені на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та капремонт сільського стадіону. Рішення у цій справі ще немає. Наступне судове засідання заплановане на середину грудня.

Шкідливі звички

На лаву підсудних депутати потрапляють не лише через корупцію, а й інколи через погані манери та шкідливі звички. Так, екс-депутата (депутатські повноваження припин у зв’язку з входженням Рудниківської сільської ради до Заболотівської ВІДГ – прим. авт.) Рудниківської сільради Снятинського району Юрія Стефанця визнано винним у придбанні наркотиків.

Фольговий згорток із забороненою речовиною вилучили в нього франківські патрульні просто на вулиці. У суді Стефанець зізнався, що купивши амфетамін для особистого споживання. Як покарання суд призначив стягнути з депутата штраф у розмірі 1020 грн.

Нетверезий за кермом – порушення Правил дорожнього руху, за яке на деякий час можна позбутися водійських прав і заплатити чималий штраф, що, утім, не лякає депутатів Франківщини. Можливо, тому, що вони знають, як уникнути відповідальності?

За ст. 130 КУпАП поставали перед Фемідою депутати різних рівнів, однак їхня відповідальність була здебільшого нульовою, оскільки на момент розгляду справ у суді рядка накладення адміністративного стягнення вже спливли.

Так було у справі депутата Івано-Франківської міської ради від політичної партії “УКРОП” Володимира Олійника. Зупинивши авто, котрим він кермував, патрульні запідозрили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності свідків Олійник відмовився від алкотесту та вручення йому протоколу. Як інформувало місцеве видання “Галка”, депутат кілька разів з’єднання не являвся на судові засідання, і в результаті рішення про закриття провадження щодо притягнення його до адміністративної відповідальності ухвалили без нього.

Депутат Івано-Франківської міської ради Володимир Олійник. Фото: Івано-Франківська міська рада

За такою самою схемою уник відповідальності й депутат Івано-Франківської обласної ради, обраний від партії “УКРОП”, Іван Візінський.

Депутат Івано-Франківської обласної ради Іван Візінський. Фото з його сторінки у Facebook

Цікавим випадком кермування в нетверезому стані є батько й син Василі Гладуни. Василь Гладун-старший є депутатом обласної ради та членом ВО “Батьківщина”, його син, теж Василь Гладун, – депутатом сільської ради Чорнолізців Тисменицького району, куди його розібрали як самовисуванця.

У судновому реєстрі міститься кілька адміністративних справ за ст. 130 КУпАП (“водіння авто в нетверезому стані”), у яких фігурує людина з таким ім’я ям і прізвищем.

Старший Гладун “прославився” у ЗМІ ще 2016 року, коли погрожував патрульним “покаранням”, демонструючи свій мандат, після того, як його автомобіль зупинили за порушення Правил дорожнього руху. Про це повідомляло інтернет-видання “Версії” та інші місцеві медіа.

Під час розмови з патрульними Василь Гладун погрожував їм “покаранням”, демонструючи мандат. Фото: “Курс”

За кілька місяців після інциденту, у вересні 2016 року, патрульні склали на старшого Гладуна адмінпротокол за водіння авто напідпитку. Про це написано на сторінці Патрульної поліції Івано-Франківська у Facebook.

Суд визнав, що провину депутата повністю доведена, проте у зв’язку з притягненням його до адміністративної відповідальності вперше та завдяки його щирому каяттю у скоєному підсудного не покаравши, а вирішив передати матеріали про адміністративне правопорушення на розгляд трудового колективу ПП “ДобробудВВ”, де, згідно з даними його декларації, він працював.

П’єр яним за кермом цього літа патрульні зупинили й Василя Гладуна-молодшого. Депутат не просто кермував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, а ще й змусив поліцейських ганятися за ним. Однак відповідальності за зухвале ігнорування закону молодший Гладун також унік, адже рядків накладення адміністративного стягнення на момент розгляду справи в суді закінчився.

Депутат Чорнолізької сільської ради Василь Гладун (молодший). Фото з його сторінки у Facebook

Учергове адмінпротокол на молодшого Гладуна через нетверезе водіння склали 7 вересня. Як ідеться в постанові суду, свою провину він визнав. Проте провадження у справі знову закрили, а адмінматеріали передали на розгляд трудового колективу ПП “ДобробутВВ” для вжиття заходів громадського впливу.

Депутату Івано-Франківської обласної ради від політичної партії “Воля” Олегу Атаманюку, щодо якого також винесли постанову за “п’єр яні водіння”, спершу поталанило менше – суд визнав його винним і призначив сплатити штраф у розмірі 10 200 грн. Однак обласний обранець оскаржив це рішення в апеляційному суді. У результаті провадження закрили у зв’язку з відсутністю в діях депутата складу адміністративного правопорушення.

Депутат Івано-Франківської обласної ради Олег Атаманюк. Фото: сайт політичної партії “Воля”

А від депутата-самовисуванця Ворохтянської селищної ради Івана Матійчука суд позбавив на рік водійських прав і зобов’язаннями язав сплатити штраф у розмірі 5100 грн. Він порушив Правила дорожнього руху та спричинив ДТП, під час якої під колеса його авто потрапила жінка, що переходила через дорогу на нерегульованому пішохідному переході. У суді потерпіла, щоправда, заявила, що претензій до водія не має, і попросила суворо його не карати.

Конфлікт інтересів

Справу затягнули – уникли відповідальності: так можна описати вже майже формулу, за якою посадовці уникають відповідальності за обвинуваченнями в конфлікті інтересів.

Вона стала у пригоді й депутату обласної ради від партії “Батьківщина”, голові Матеївецької ВІДГ Петрові Книшуку. Правоохоронці намагалися довести в суді, що чиновник свідомо вчинив корупційне правопорушення, а саме від імені Матеївецької сільської ради уклав договори про постачання молочної продукції з фірмою “Прометей”, власницею якої є його дружина Орися. Загальна вартість поставок становила майже 400 тис. грн. До речі, Орися Книшук також є депутаткою Івано-Франківської обласної ради.

Депутат Івано-Франківської обласної ради Петро Книшук. Фото: “Курс”

Поліціянти інкримінували Книшуку реальний конфлікт інтересів і просили суд притягнути його до адміністративної відповідальності. Проте на момент розгляду справи в суді рядків накладання адмінстягнення вже сплив.

Не заявив депутатський корпус про наявний конфлікт інтересів і депутат Івано-Франківської міської ради, обраний від політичної партії “УКРОП”, Віталій Мерінов. Під час голосування на одному із сесійних засідань міськради він підтримав рішення про виділення з бюджету 25 тис. грн на реалізацію проекту громадської організації, де є одним із засновників. Утім, як і Книшук, він уник відповідальності через закінчення рядок накладання адміністративного стягнення.

Депутат Івано-Франківської міської ради Віталій Мерінов. Фото: “Галка”

Депутатка міської ради від політичної партії “Самопоміч” Олександра Федорук проголосувала за позитивний розгляд клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для своєї фірми. Через те, що не сповістила колег-депутатів про наявний конфлікт інтересів, їй вручили протокол про адмінправопорушення. Щоправда, у суді справу по суті ще не розглядали, адже її повернули до Управління захисту економіки для належного оформлення.

Депутатка Івано-Франківської міської ради Олександра Федорук. Фото: “Фіртка”

Уникнути відповідальності за конфлікт інтересів майданчику вдалося й депутатам міської ради від ВО “Свобода” Віктору Синишину та Василеві Скиданчуку.

Як ідеться у судових справах, Синишин і Скиданчук, будучи інженерами КП “Єдиний розрахунковий центр” (“ЄРЦ”) (нині – КП “МІУК”), заснували компанії, що отримували підряди від “ЄРЦ”. При цьому самі інженери КП контролювали виконання цих робіт.

Депутат Івано-Франківської міської ради Василь Скиданчук Фото: сайт “Галка”.





Депутат Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин (праворуч). Фото: “Курс”.

Фірма Синишина уклала з КП “МІУК” 23 договори про виконання ремонтно-будівельних, електромонтажних робіт на майже 400 тис. грн, а Скиданчука – 19 договорів на понад 278 тис. грн.

Протягом кількох місяців депутати з різних причин не з’єднання являлися на судові розгляди й у результаті уникли відповідальності. Хоча суд визнав їх винними у скоєнні адмінправопорушення, проте терміни притягнення до відповідальності знов-таки минули.

Окрім того, у реєстрі судових рішень неодноразово трапляються справи, порушені щодо депутатів Франківщини через недотримання вимог трудового законодавства та ухилення від сплати податків.