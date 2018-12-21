Земля і заборона. Чотири схеми, за якими селяни і агрокомпанії обходять мораторій

При відсутності права власності на землю у сільському господарстві процвітає рейдерство. На Київщині знають, як продавати паї легально; одночасно на Півдні продаж земель прикривають довгостроковою орендою, на Полтавщині – емфітевзис, на Сході – обміном ділянок. Втім, депутати вже 17 років поспіль впевнені, що їх ритуальне продовження земельного мораторію» захищає селян від «неконтрольованої скупки земель».

Станом на вівторок, 4 грудня парламенту подали відразу п’ять законопроектів про продовження заборони на продаж ріллі.

Сайт ВР ще не оприлюднив зміст пропозицій нардепів.

Лише відомо, що аграрний комітет ВР пропонує лише продовжити до 1 січня 2020 року дію земельного мораторію». Фракція «Самопоміч» (нагадаю, це партія, яка на виборах позиціонувала себе, як реформаторську і економічно ліберальну), хоче, щоб ринок ріллі запустили не пізніше 1 січня 2021 року. Для Тимошенко ж, як відомо, продаж землі – це гірше тюрми.

У законодавчому сенсі немає потреби окремо голосувати за продовження земельного мораторію»: Земельний кодекс чітко говорить, що поки не буде відповідного закону, до того не буде легального ринку ріллі.

Поки нардепи вже 17 років «тимчасово» продовжують мораторій, прості селяни успішно продають свої паї агрокомпаніям в обхід всіх законодавчих заборон. Наприклад, через довгострокову оренду землі, через угоди обміну ділянками, угоди емфітевзису і через неконтрольовану продаж приватизованих паїв.

В середньому, в останні два роки на 1000 селян в Україні припадало 105 операцій з паями. З них 69 операцій були легальними, 36 операцій відбувалося поза мораторію, про що свідчать дані Всесвітнього банку. Фактична вартість продажу гектара землі по таким операціях – невідома, законодавство не зобов’язує фіксувати ціну землі в укладених угодах.

Окремо зазначимо, що заборона на ринок землі стосується 27 млн гектарів ріллі, яку селяни отримали після розпуску колгоспів. Загальна площа сільгоспземлі в Україні – 41 млн га. Але крім «підмораторних» земель, у цю цифру входять 5 млн гектарів земель для особистого селянського господарства, землі лісгоспів і польові дороги.

Як же люди навчилися обходити ідіотський заборона? Існує чотири методи.

1. Продаж через “довгострокову оренду землі”

Формально, оренда є лише передачею права обробки сільгоспземлі на певний період. Але чинний закон «Про оренду землі» говорить, що власник паю і орендар можуть самостійно визначати тривалість оренди земельної ділянки, головне – щоб не довше 50 років.

Законодавство ніяк не визначає мінімальний або максимальний розмір орендної плати, а також не регламентує порядок виплати агрокомпанії грошей селянинові. Сторони укладають договір на оренду паю терміном довше 10 років, а селянин отримує всю плату відразу, нібито на весь час оренди вперед. Далі бізнесмени продають іншим «право оренди».

Така схема особливо вигідна літнім жінкам – власницям 56% всіх паїв, для яких пенсія залишилася єдиним заробітком.

Якщо вірити даним Всесвітнього банку, в останні два роки через таку схему проходили 23 земельні операції з 36 “поза-мораторію” операцій із землею. З 2,850 млн договорів оренди землі, підписаних за 2015-2017 роки, чверть, тобто близько 700 000, укладені на строк більш ніж на 10 років. Цікаво, що продавати-купувати паї через схему довгострокової оренди ризикують аграрії і селяни тільки південних і східних областей України.

За такою схемою своїх власників знайшли 100% сільгоспземель навколо міста Ізмаїл Одеської області, міста Вознесенськ Миколаївської та міста Синельникове Дніпропетровської області.

З офіційно зареєстрованим угодами оренди зараз обробляються 13,4 млн га ріллі, хоча врожай зерна збирали з 14,5 млн га. Можемо припускати, що мінімум мільйон гектарів ріллі обробляється в «тіні», а масштаби продажу землі за схемою довгострокової оренди можуть бути істотно більше заявлених.

2. Продаж через «емфітевзис»

Це дивне слово з латини перекладається, як “насадження”, в українському законодавстві означає право тривалого користування земельним паєм. Яка різниця між довгостроковою орендою і емфітевзис? У першому випадку аграрії можуть продавати корпоративні права на оренду паїв іншим агрокомпаніям, у випадку з емфітевзис так вчиняти заборонено.

Фактичні продажу ріллі щодо договорів емфітевзису дозволяє стаття 102 Земельного кодексу. Такі угоди можна укладати на термін до 50 років.

За останні два роки уклали 28,42 тисячі договорів емфітевзису на 80,43 тисячі гектарів ріллі. На такі операції припало 11 з 105 операцій з паями за минулі два роки, третина угод уклали в Полтавській, Одеській та Сумській областях.

Цікаво, що кожен квартал кількість угод зросла на 20% у 2015-2017 роках, про що свідчить моніторинг Світового банку. Тому можемо припустити, що чим більше ВР буде тягнути з «земельним мораторієм», тим більше української ріллі знайде нових власників саме через емфітевзис.

3. Продаж через обмін земельних ділянок

Законодавство дозволяє українським селянам і аграріям обмінюватися земельними ділянками, що перебувають у власності або в оренді. Такі операції можуть відбуватися тільки з рівноцінними за вартістю і площі паями і в межах одного поля.

Якщо вірити офіційній статистиці, то всі операції обміну земельних ділянок в Україні проходять виключно за законом: 105 паїв тільки 2 ділянки знаходять нового власника за схемою обміну, 58,74 тисячами угод у 2015-2017 роках обміняли тільки 50 800 га сільгоспземлі, тобто однакові за площею ділянки обмінювалися лише в межах одного поля, і без всяких доплат. Третина таких операцій відбулася у Київській, Кіровоградській та Львівській областях. Втім, реальність набагато яскравіше.

Пам’ятайте новини з заголовками «Українські суди визнали право селянина на землю» або на «Українські суди використовують рішення Європейського суду з прав людини про незаконність земельного мораторію»?

Передісторія цих новин така.

В 2015-2016 році кілька агрокомпаній в Кіровоградській та Донецькій областях вирішили викупити у літніх селянок їх паї за схемою обміну ділянками. Компанії купували паї середньою площею 8-10 гектарів, селяни отримували взамін за 30 000 гривень за гектар і по 10 соток ріллі. Формально, такі угоди є незаконними і, звичайно, місцеві прокуратури взялися заперечувати їх силу в 2018 році.

Але розгляд позовів проходило вже влітку цього року, коли Європейський суд з прав людини визнав незаконною заборону на ринок землі. Тому вже українські судді і виносили рішення, що описані операції обміну ділянками є законними, і є фактичною продажем ріллі.

У минулі два роки, за офіційними даними, кількість угод обміну зростала на 11% кожний квартал. Тому, чим повільніше ВР буде розробляти закон про ринок ріллі, тим активніше буде продаж земельних ділянок за схемою обміну.

4. Продаж приватизованої землі

Наступний факт налякає «захисників української землі»: за 2016 – першу половину 2017 років в Україні легально продано 265 000 гектарів ріллі. При цьому, найбільш активно продажу відбувалися у Київській, Харківській та Миколаївській областях. Середня вартість гектара ріллі по таким операціях невідома.

Пояснимо: в Україні налічується 2,7 млн га ріллі, приватизованої селянами для особистого селянського господарства (ОСГ). «Земельний мораторій» не стосується виданих під ОСГ паїв, тому законодавство продаж такої землі в принципі не забороняє. Тобто, селянин та фермер без будь-якого контролю з боку держави (і це в умовах мораторію чудово!) можуть укласти договір купівлі-продажу паю, який потрібно тільки завізувати у нотаріуса. При цьому, укладачі угоди не зобов’язані озвучувати вартість продажу землі.

Окремо пояснимо, що в категорію земель ОСГ потрапили ділянки, які видають учасникам АТО з 2014 року. Узагальнених даних щодо такого виду земель немає, але відомо, що за останній тиждень листопада 590 ветеранам АТО виділили 970 гектарів сільськогосподарських угідь.

Скільки колишніх солдатів перейшло у фермери, і взагалі ведуть «атовцы» сільське господарство на своїх ділянках, профільні установи даних не мають. Тому експерти припускають, що більшу частину виданих ділянок ветерани продали.

Україна не придумувала велосипед: у 1812-1860 роках США роздали ветеранам численних війн 60 млн га сільгоспземлі в якості винагороди. Більшу половину таких наділів нові власники відразу ж розпродали.

Невидимий привид ринку

Якщо селяни і аграрії мають безліч способів фактично купити землю, для чого ж тоді потрібно рішення Ради про ринок землі?

Відповідь проста: напівлегальні схеми не дозволяють повноцінно розвивати бізнес і породжують рейдерство. Про це писав ще Ернандо де Сото у своїй книзі «Загадка капіталу».

У свою чергу, аграріям повноцінний ринок землі потрібен, щоб захистити право власності на свої поля від рейдерів, селянам – збільшити доходи від оренди землі або легальної та офіційної продажу паю.

Фактично, договору оренди та емфітевзису передбачають не право власності, а тільки право користування на ділянку, яке на себе можуть переписати рейдери, “завдяки” слабкості судової та правоохоронної системи.

Нетривалість права користування на землю і відсутність права власності не дозволяє розвивати проекти з більшою доданою вартістю, наприклад, як виноградники, зрошення полів на посушливому півдні України або вирощування енергетичної верби для виробництва “зеленого” палива: на такі проекти потрібно витратити декілька тисяч доларів на гектар, і такі гроші підприємці не ризикують вкладати в землю, на яку не мають права власності.

Якщо ж парламент відкриє ринок землі, то селянин сам зможе диктувати агропроизводителю вартість оренди паю, або ж взагалі продати свій наділ і отримати належні 60 000 гривень.

Нинішній парламент у нападі передвиборчого популізму вже не здатний прийняти законопроект про ринок землі.

Залишається тільки “без надії таки сподіватись”, що незважаючи на соціологічні прогнози, вибори 2019 істотно «прорідять» число популістів у парламенті. І ВР проголосує за повноцінну земельну реформу. Поки що в минулому лише 55 депутатів проголосували «проти» продовження земельного мораторію».

На фото: Так по-українськи: ринку землі немає, а є продаж