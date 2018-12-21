Forbes назвав найбільш нещасливих мільярдерів

Список опублікований на сайті журналу.



Forbes опублікував топ-10 найбільш щасливих і нещасливих мільярдерів 2018 року.

Список опублікований на сайті журналу.

Підрахунки були зроблені на основі оновлюється в режимі реального часу рейтингу мільярдерів Forbes за період з 29 грудня 2017 року по 19 грудня 2018 року.

Списку «невдах»

Рейтинг очолив глава компанії Facebook Марк Цукерберг, який втратив за 2018 рік $ 18,7 млрд. Таким чином, його стан зменшилася до 52,5 млрд доларів. Цукерберг став єдиним американцем, що потрапили в перелік мільярдерів, капітали яких найбільше скоротилися за підсумками року.

Також в цьому списку значаться власник торгової мережі Zara Амансіо Ортега (втратив за рік $ 16,2 млрд, загальний стан – $ 59,6 млрд), власник компанії Continental Георг Шеффлер ($ 14 млрд, загальний стан – $ 12,4 млрд), китайський підприємець Ма Хуатэн ($ 10,1 млрд, загальний стан – $ 35,1 млрд), мільярдер Карлос Слім ($ 9,3 млрд, загальний стан – $ 56,8 млрд).

Мільярдери, яким за підсумками поточного року вдалося заробити більше інших

На першому місці в рейтингу розташувався глава корпорації Amazon Джефф Безос, який за цей рік заробив 27,9 млрд доларів. Із загальним статком у розмірі 127,2 млрд доларів Безос продовжує залишатися найбагатшою людиною на планеті.

На другому місці знаходиться японський підприємець Тадасі Янаї, заснував роздрібну мережу Uniqlo, він заробив за рік 7 млрд доларів (загальний стан – 27,1 млрд доларів).

Третю сходинку рейтингу посідає президент і співвласник «Лукойла» Вагіт Алекперов. Він розбагатів за рік на $ 4,6 млрд (загальний стан – $ 19,5 млрд).

Далі йдуть американський медіамагнат Руперт Мердок (заробив за рік $ 4,6 млрд, загальний стан – $ 19,3 млрд) і два російських підприємця – голова правління «Новатек» Леонід Міхельсон ($ 4 млрд, загальний стан – $ 21,4 млрд) і власник приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадій Тимченко ($ 3,8 млрд, загальний стан – $ 18,9 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс (плюс $ 2,9 млрд, до $ 93,9 млрд) і глава SpaceX Ілон Маск (плюс $ 2,8 млрд, до $ 22,5 млрд).

Як повідомляв Realist, засновник китайської компанії Gionee Лю Лирон програв настільки велику суму в казино, що це розорило його фірму. Бізнесмен програв близько десяти мільярдів юанів (1,4 мільярда доларів) в казино на острові Сайпан.