У Каталонії поновилися сутички з поліцією

У Барселоні відбулися зіткнення між поліцією і мітингувальниками на акції протесту прихильників незалежності Каталонії з нагоди проведення в місті виїзного засідання уряду Іспанії.

Вранці в п’ятницю протестувальники з допомогою шин заблокували ряд автодоріг в Каталонії. У містах регіону на цей день заплановано ряд демонстрацій. Найбільш масовими простести очікувано виявилися в Барселоні, де другий день знаходяться члени іспанського уряду.

Перші зіткнення між поліцією і учасниками акції так званого Комітету захисту республіки відбулися ще до початку виїзного засідання уряду. Так, мітингувальники почали закидати каталонську поліцію пакетами з фарбою. У відповідь поліцейські застосували силу. Тоді ж відбулися й перші затримання.

У центрі Барселони протестувальники намагалися зводити барикади, зносили огорожі і закидали поліцію камінням, пляшками і димовими шашками.

Три людини затримані, повідомили каталонські правоохоронні органи Mossos d Esquadra.

Раніше був затриманий ще один чоловік – у нього виявлені легкозаймисті речовини (соляна кислота) та інші предмети, за допомогою яких може бути виготовлений “коктейль Молотова”.



