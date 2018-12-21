11 спроба реформування ГФС за останні 5 років. Поки жодної не вдалося побороти корупцію в цьому відомстві

Ідеальна модель ніяк не знаходиться. Кабмін вирішив в черговий раз реорганізувати Державну фіскальну службу (ГФС). Після декількох років співіснування в одній структурі податкова і митна служби знову стануть окремими центральними органами виконавчої влади.

І все під гаслом побудови якісної фіскальної системи, яку вона за 27 років існування, очевидно, так і не стала. З огляду на пройдений шлях реформування фіскальної системи України, можна помітити, що мало не у кожного керівництва країни було своє, іноді специфічне бачення цієї системи. І тому суспільство не зовсім розуміє стратегічні задуми чергових реформаторів. Системи об’єднували, переконуючи у виробничій необхідності і в підвищенні ефективності, то тепер, навпаки, роз’єднують з подібними аргументами.

Процеси різні, але слова чомусь однакові

Згадаймо славний шлях українських фіскалів. 90-ті роки – Державна податкова інспекція України у складі Мінфіну, Державний митний комітет (отримання незалежності), нульові – Державна податкова адміністрація (розквіт “азаровщини”), Державна митна служба, 2012 рік – “Минсдох” — Міністерство доходів і зборів (податкова + митниця, розквіт “Сім’ї”), 2014 рік — Державна фіскальна служба України (одержання незалежності). І ось 2018 рік – початок нового “відпочкування” в ім’я прогресу.

«Коли ми приймали це рішення (про створення Міндоходів. – Авт.), ми покладали велику надію на те, що об’єднання значної кількості контролюючих і регулюючих функцій дозволить керівнику міністерства знайти баланс між виконанням функцій по забезпеченню надходжень до бюджету», – говорив у 2012 році президент-утікач Віктор Янукович.

“Поділ ГФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ГФС створить основу для демілітаризації податкових органів, поліпшить якість сервісів, що надаються платникам податків, підвищить прозорість і підзвітність роботи податкових і митних органів”, – стверджує сьогодні заступник міністра фінансів Сергій Верланов. Посилаючись при цьому на рекомендації Міжнародного валютного фонду.

Сергій Верланов

От і зрозумій, куди в підсумку рухатися…

“Це вже 11 спроба реформування ГФС за останні 5 років. Поки жодної не вдалося побороти корупцію в цьому відомстві”, – переконує також старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформацииВячеслав Черкашин. За його словами, об’єднана модель присутня і в інших країнах світу, навіть у Великобританії. Все залежить від того, хто займе керівні пости, додав Черкашин.

А може це захист від конкретного Насирова?

Дійсно, з керівними кадрами у фіскальних служб якось не складається.

Глава Міндоходів Олександр Клименко в 2014 році втік разом з Януковичем і Ко, в 2018-му – заочно заарештований у справі про корупцію і посадових зловживаннях.

Роман Насиров (до речі, обраний на конкурсі) відсторонений від посади голови ГФС в 2017 році після звинувачень НАБУ у зловживаннях владою. Перебуває під слідством, але формально поновився на посаді через суд.

Через якихось півтора року його наступника, в. о. голови ГФС Мирослава Продана спіймали на незаконному збагаченні. Перебуває під слідством, але на поруках.

Мирослав Продан (ліворуч) і Роман Насиров (праворуч) — колишні керівники Державної фіскальної служби України // Фото: УНІАН

І тому, перша версія, яку відразу висунули про реорганізацію ГФС, звучить трохи фантастично. Мовляв, це не стільки спроба демонополізувати неефективне, на думку багатьох, відомство (хоча останні технологічні новації “Електронний кабінет платника”, “Вільне вікно”, автоматичне відшкодування ПДВ все ж таки зробили свою добру справу. – Авт.), скільки пошук можливості позбутися від токсичного кадрового баласту, зокрема, Насирова.

“Ініціатива нового поділу ГФС на дві окремі структури з’явилася після прийняття судом рішення про поновлення на посаді голови ГФС Романа Насирова. Свідоме невиконання судового рішення могло б спричинити за собою не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність. Зрештою, це був чи не єдиний спосіб не відновлювати Насирова на посади, скасувавши посаду і реорганізувавши структуру”, – висловив загальнонародне припущення Сергій Биков, голова аналітичного центру ИНПОЛИТ. Звичайно, у високих кабінетах всі подібні припущення відкидає як цілком безпідставні.

Очевидно, подібний спосіб вирішення гострої кадрової ситуації – задоволення дуже дороге і копітка, щоб виявитися правдою. Швидше за все, фактори нинішнього поділу ГФС значно серйозніше.

Нещасні вівці як показник дублювання державних функцій

Зміни можуть мати політичний підтекст. “На офіційному веб-порталі Мінфіну зазначено, що постанова, яка є юридичною підставою реорганізації враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду, від якого Україна отримує значні транші. Це наводить на думку про зв’язок реформування ГФС і отримання чергового траншу”, – говорить Дмитро Поліщук, юрист компанії К. А. С. Груп.

За його словами, з одного боку можна стверджувати, що нова Державна митна служба дійсно отримає більше самостійності і незалежності від Державної податкової служби, адже при їх об’єднанні відбулося, швидше, поглинання податковими органами митної служби України. Більш високий рівень незалежності означає більшу оперативність прийняття рішень, що надзвичайно важливо для митних органів, оскільки від швидкості прийнятих ними рішень залежить і ефективність. Прийняте із затримкою рішення може призвести до тяжких наслідків.

“Згадайте події в жовтні цього року на одеській митниці. В Чорноморськ прибула вантажівка з трьома сотнями овець, які через зволікання митної служби просто вмирали одна за одною. Митні органи не змогли прийняти оперативне рішення щодо їх подальшої долі. Це призвело до загибелі тварин, гучного скандалу із-за протестів активістів і порушень роботи самої митниці”, – нагадує Дмитро Поліщук.

З іншого боку, зростання числа органів виконавчої влади зазвичай призводить до дублювання функцій і повноважень. “Це недоцільно в аспекті економії державних ресурсів, а також створює додаткові можливості для ускладнення бюрократичних процедур і зловживань самих органів державної влади. В Україні фінансова сфера держуправління перевантажена, число органів, які дублюють один одного або залежних один від одного в реалізації своїх повноважень дуже велика”, – говорить юрист.

Ех раз, та ще раз!

Олена Макеєва

Вона переконана, що абсолютно всі співробітники, перед переходом у нові органи, повинні пройти незалежне тестування і перевірку майнового стану за непрямими методами контролю, до кожного родича. Щоб “ні одна паршива вівця не псувала все стадо”. “А керівниками обох структур повинні бути високо професійні менеджери з кришталевої репутацією, які ніколи не працювати в ДПА, ГФС, Міндоходів і без будь-яких політичних квот.

Рівень оплати праці має як мінімум відповідати рівню гонорарів партнерів “Великої четвірки” (4 провідні міжнародні консалтингові фірми. – Авт.). І це стосується не тільки керівництва, а й усіх співробітників. Тільки так виховується нульова толерантність до корупції”, – зазначає Олена Макеєва.

Вона також пропонує знову скоротити як мінімум в два рази штат податківців і максимально автоматизувати бізнес-процеси. А ще: “…у всіх робочих приміщеннях встановити камери. Раптом хтось із депутатів захоче заїхати на каву, щоб десять разів подумав (подумала), може кава смачніша в ресторані. Нема чого їм там робити. Це стосується і членів громадських рад (чесно кажучи, їх взагалі треба відмінити). Так, для цього всього треба виділити чималі гроші з бюджету. А як ви думали проводити реформи?”

Що стосується скорочення, то тут якраз проглядається правильна тенденція. У 2012 році згідно офіційному віснику Державної фіскальної служби, чисельність працівників Міндоходів України становила: центрального апарату – 2440, територіальних органів – 62956, а кількість інспекцій 333. Станом на початок 2018 року в усіх органах ГФС працювало вже 41 806 фахівців (75% податківців і 25% митників). Центральний офіс складався з 2186 співробітників (позначилася люстрація 2015 року). Кількість податкових скоротили вдвічі – до 161. Однак скарг на дії ГФС не менше (рекордним видався 2015 рік).

Питання руба

Однак передача будь-якої сфери державного управління приватному сектору може, по-перше, вважатися проявом неспроможності держави самостійно виконувати покладені на нього обов’язки. А, по-друге, фіскальна система та її можливості контролю фінансових потоків, як переконують справи НАБУ, дуже ласий шматок для бажаючих монополізувати ці потоки.

Поки держава вважає, що справляється, тому нас чекають нові державні структури з новими людьми на чолі.