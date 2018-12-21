У Сербії потяг протаранив шкільний автобус: загинули 5 людей, поранено 30

У Сербії 21 грудня потяг протаранив шкільний автобус на залізничному переїзді Доні-Меджурово у міста Ніш. Після зіткнення від сильного удару вагон зійшов з рейок.

За інформацією лікарів, госпіталізовано 30 постраждалих, 10-12 з них — у важкому стані.



П’ять постраждалих перебувають в операційних, серед постраждалих – 10 дітей.

Всі постраждалі були пасажирами автобуса, який перевозив дітей, ніхто з пасажирів поїзда не постраждав.