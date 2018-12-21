Парламент Франції схвалив поступки «жовтих жилетах»

Національні збори Франції погодилося з фінансовими заходами, прийнятими у відповідь на масові протести “жовтих жилетів”.



Національні збори Франції схвалили пропозиції президента країни Емманюель Макрона учасникам масових протестів у країні.

Після тривали понад 13 годин дебатів у ніч на п’ятницю, 21 грудня, пакет реформ підтримали 153 депутати, 9 проголосували проти, ще 58 утрималися.

Після затвердження у національних зборах, в якому домінує партія Макрона “Республіка на марші”, законопроекти надійдуть на розгляд у Сенат, де більшістю володіють консерватори. Верхня палата вже дала зрозуміти, що згодна з антикризовими заходами.

Виступаючи 10 грудня із зверненням до нації, Макрон заявив, що бере на себе частину відповідальності за нинішню кризу. Він пообіцяв підвищити мінімальну заробітну плату на 100 євро в місяць.

Крім того, Макрон заявив, що в 2019 році не підвищиться рівень соціальних зборів з пенсіонерів, доходи яких становлять менше 2000 євро в місяць. Оплата праці в понаднормові годинник також не буде обкладатися податками, додав він.