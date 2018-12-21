Головний священик РПЦ в Латвії виявився агентом КДБ: опубліковано фото і документ

Архієрей Руської православної церкви, митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр (Кудряшов) був завербований в 1982 році працівником Комітету державної безпеки (КДБ) Латвійською РСР, який присвоїв своєму агенту псевдонім “Читач”.

Олександр Кудряшов був завербований співробітником 5-го відділу 4-го відділення КДБ Олександром Іщенком.

“У ризькому ресторані “Таллін” майбутній первосвятитель заробляв на життя звичайним барменом. У цьому вельми знаменитий в ті часи питному закладі він потрапив у поле зору співробітника КДБ Олександра Іщенка. Відбулася стандартна вербування, в результаті якої йому було присвоєно агентурний псевдонім. Потім Іщенко почав активне просування підопічного по службовій драбині. У результаті – після смерті митрополита Ризького Леоніда (Полякова), єпископом у Латвії був поставлений Олександр (Кудряшов)”, – повідомило джерело видання.

Після розпаду СРСР відносини між Іщенко і священиком збереглися. Саме своєму куратору митрополит Олександр доручив управляти реституционной власністю. Іщенко створив для цієї мети дві комерційні організації: в лютому 1992 року була створена фірма “FONDS PC”, а потім, у жовтні 1993 року – “FONDS-LC”.

У 1996 році Олександр Кудряшов від імені Синоду видав організації Олександра Іщенка довіреність № 98, якою уповноважив – “управляти і отримувати дохід з житлових будинків з господарськими будівлями, що знаходяться за адресою: Рига, вул. Пілс, 14, і Мазу Пілс, 11, належать Латвійської Православної церкви”.