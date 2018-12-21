Купити валюту стане складніше – Нацбанк переписує правила

Нацбанк вирішив повністю переписати правила валютного контролю, щоб привести їх у відповідність із закладеним у новий закон «Про валюті» принципом «дозволено все, що не заборонено».

По суті, чиновники самоусунулися від проведення перевірок базових угод купівлі-продажу валюти і переклали всю відповідальність у цьому питанні на банки.

Щоб допомогти банкам з підготовкою внутрішніх регламентів проведення аналізу, чиновники склали довгий перелік ознак, наявність яких автоматично має «включати сирену» в підрозділі валютного контролю. Такі заявки в обов’язковому порядку повинні проходити глибоке вивчення, аж до з’ясування кінцевих бенефіціарів сторін майбутньої угоди. Серед таких критеріїв, зокрема:

Перевищення суми операції над типовим для компанії об’ємом.

Перерахування фізичними особами коштів за кордон в сумі понад 150 тис. грн. За винятком ряду випадків, начебто оплати лікування, навчання, судових витрат.

Невідповідність мети придбання валюти звичайної діяльності підприємства.

Відсутність економічної доцільності операції.

Ризики зриву термінів постачання товарів контрагентом покупця валюти. Наприклад, якщо партнер вже затримував відвантаження по оплаченому імпортером контракту.

Купівля валюти особою, основним джерелом походження коштів якого є фіндопомогу.

Придбання валюти для оплати штрафів та інших фінансових санкцій за кордоном.

Виплата дивідендів іноземному інвестору.

Цей, далеко не повний список критеріїв (всього їх 18), банк на свій розсуд може доповнити будь-якими іншими, виписавши їх у своїх внутрішніх положеннях. І, кажуть фінансисти, фінустанова неодмінно зроблять це, адже потенційні ризики дуже високі.

«Якщо валютний контроль пропустить сумнівну операцію, це буде прирівняно до ведення ризикової діяльності. Штрафи за це можуть досягати 1% від статутного капіталу фінустанови, але не більше 8 млн. грн. Втім, це не найстрашніше покарання – за серйозні проступки можна запросто позбутися валютної і навіть банківської ліцензії», – розповів UBR.ua фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Краще «перепильнувати»

Тому, впевнений він, як і у випадку з фінансовим моніторингом, банки почнуть перестраховуватися. І при найменших підозрах стануть вимагати у клієнтів додаткові документи. У кінцевому підсумку все це призведе до затягування термінів проведення операцій. Адже перелік паперів, які можуть знадобитися контролерам, ніяк не обмежений. Так, при наявності одного з перерахованих вище критеріїв фінансисти повинні будуть зібрати всі необхідні документи, щоб:

Встановити суть і мета валютної операції та її відповідність заявці покупця і його бізнес-моделі.

Перевірити економічну доцільність.

Встановити достатність реальних фінансових можливостей клієнта для проведення операції.

Вивчити дані про учасників валютної операції, проаналізувати їх діяльність та ділову репутацію.

Встановити джерела походження коштів клієнта. Для фізосіб тут зробили поблажку – джерелом можна вважати не тільки особисті кошти, але й активи «другої половини».

Встановити кінцевих бенефіціарних власників учасників валютної операції.

Єдине виключення чиновники зробили для невеликих операцій (у межах 150 тис. грн.) – їх перевіряти не потрібно взагалі. Щоправда, лише за умови, що вони не мають ознак дроблення. Які, до речі, вельми суворі. Банк повинен запідозрити клієнта, якщо той понад 3 разів у тиждень (10 разів в місяць) відправляє невеликі суми на рахунку одного контрагента або групи пов’язаних між собою осіб

«В кінцевому підсумку анонсована валютна лібералізація призведе до протилежного ефекту, принаймні, на першому етапі її впровадження. Кожен від рядового співробітника до заступника голови буде страхувати себе, обкладываясь усіма можливими документами. А при найменших сумнівах відмовляти клієнту і писати в Нацбанк листи з проханням роз’яснити те чи інше положення», – резюмує Невмержицький.