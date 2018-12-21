У Німеччині закрили останню шахту, яка видобуває вугілля

Вугільна галузь була “важливою частиною німецької історії”, зазначив президент країни Франк-Вальтер Штайнмайер.



У Німеччині закрилася остання шахта з видобутку кам’яного вугілля. В урочистій церемонії, що відбулася в п’ятницю, 21 грудня, на шахті Prosper-Haniel у місті Боттроп у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія, взяв участь президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер.

У своєму виступі Штайнмаєр наголосив, що цей етап знаменував завершення епохи”. “Без вугілля історія Німеччини розвивалася б по-іншому”, – підкреслив президент ФРН.

Президент ФРН високо оцінив важка і небезпечна праця гірників. Штайнмайер також подякував профспілки, які разом з державою сприяли мирному і відповідальній згортання видобутку кам’яного вугілля в Німеччині. Саме таке згортання Штайнмаєр назвав “історичним досягненням”. Вугільна галузь була “важливою частиною німецької історії”, додав Штайнмайер.

У той же час голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер, який також був присутній на цій урочистій церемонії, відзначив важливість вугілля в процесі об’єднання Європи. На тлі цього Юнкер нагадав про створення на початку 1950-х років Європейського співтовариства вугілля і сталі, що стало важливим етапом на шляху створення Європейського Союзу.

Нагадаємо, в 2007 році Бундестаг вирішив поетапно згорнути до 2018 року вуглевидобувну галузь в Німеччині, яка поглинала щороку багато мільярдів дотаційних коштів.

Причиною такого рішення стала нестача конкурентоспроможності німецького вугілля в порівнянні з набагато більш дешевим імпортним вугіллям. Високі стандарти безпеки і надзвичайно глибокий рівень залягання пластів кам’яного вугілля в Рурської області зробили його розробку і видобуток набагато дорожче, ніж в інших частинах світу.