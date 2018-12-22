США стурбовані розміщенням Росією додаткових винищувачів в Криму

США знову закликали Росію дотримуватися права людини в Криму

Сполучені Штати стурбовані збільшенням кількості російських винищувачів в окупованому Криму і бачать в цьому провокаційні дії РФ.

Про це йдеться в заяві в. о. заступника глави місії США при ОБСЄ Грегорі Маркиса.

“США непокоять повідомлення, що Росія розміщує додаткові бойові винищувачі в Криму, ймовірно готуючись для ще однієї “провокації” України”, – підкреслив Маркіс.

У заяві наголошується, що Росія проводить кампанію по дезінформації, щоб виправдати мілітаризацію Криму.

В. о. заступника глави місії США при ОБСЄ нагадав, що мілітаризацію Росією Криму, Азовського і Чорного морів міжнародне співтовариство засудило, затвердивши 17 грудня резолюцію Генеральної Асамблеї ООН.

“Обмеження проходження торгових кораблів через Керченську протоку є ще одним способом, яким Росія намагається дестабілізувати Україну”, – сказано в заяві.

Дані спостережної місії ОБСЄ показали, що обсяги вантажообігу в порту Маріуполя зменшилися з 700 000 до 450 000 тонн з тих пір, як РФ почала обмежувати доступ до Азовського моря в квітні.

У заяві США знову закликали Росію негайно звільнити захоплених українських моряків, повернути українські кораблі і поважати суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи територіальні води.

США знову закликали Росію дотримуватися права людини в Криму і, зокрема, сказано про необхідність звільнити Едему Бекірова.