Макрон відповів на петицію “жовтих жилетах”: Ви праві

Він визнав, що нововведення не повинні негативно позначатися на добробуті громадян, і запросив протестувальників до діалогу

“Я почув ваше послання. Я відповідаю вам прямо: ви маєте рацію”, – написав Макрон у відповіді на петицію, яка зібрала понад 1,15 млн підписів.

Як заявив президент, протестувальники “зазнали значних збитків від підвищення цін на бензин і вирішили відповісти на це, підписавши петицію”. В самому документі наведено пропозиції щодо захисту навколишнього середовища без підвищення витрат пересічних французів.

“Боротьба проти зміни клімату необхідна, але не повинна вступати в суперечність з місячним заробітком громадян”, – написав Макрон. Він також визнав, що не зміг подолати “прірву, що виникла між народом і владою” за час свого президентства.

Макрон підкреслив, що готовий продовжувати діалог з протестувальниками.

Нагадуємо, протести так званих “жовтих жилетах”, учасники яких спочатку виступали проти підвищення цін на бензин, почалися 17 листопада. Акції переросли в зіткнення з поліцією, погроми і підпали машин, магазинів, банків.